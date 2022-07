"Pachuca va a hacer grandes cosas en el Real Oviedo"

Hace 35 años, llegó al Real Oviedo uno de los jugadores que ha marcado una época y que es gran icono del conjunto azul. Carlos Muñoz desembarcó en el Principado de Asturias, y el resto ya es historia. Precisamente, después de desarrollar su carrera en el Oviedo, los últimos años de su vida futbolística los pasó en México, donde conoció a Jesús Martínez y al Grupo Pachuca. Nos cuenta más detalles en Deportes COPE Asturias.

Dentro de esa estancia en el país azteca, Carlos Muñoz conoció de primera mano el funcionamiento de Grupo Pachuca y a Jesús Martínez: "Me alegro. Tuve la suerte de que Jesús Martínez y el Grupo Pachuca pusieron mucho interés en mí en su momento, estuve entrenando un mes y medio con ellos, pero pensé que no iba a cumplir lo que ellos querían de mí y antes de quedar mal con ellos decidí dejarlo. Estuve un mes y medio entrenando y antes de empezar le dije que no me sentía con la responsabilidad de cumplir lo que ellos habían pensado para mí. Les dije que no iba a firmar por ningún equipo más en México. Me arrepiento de no haberme quedado en Pachuca y con el Grupo".

Conocedor de la forma de trabajar de Pachuca, Carlos Muñoz cree que es un acierto el desembarco en el Oviedo: "Creo que era el momento. Carso fue una base fundamental para que el mundo y México se volcaran con el Oviedo en una situación difícil. Aportaron, invirtieron dinero... Ahora han dado un paso al frente. Ellos ya trabajaron con Pachuca en México. Es un paso importante. Viene alguien que le gusta y disfruta con el fútbol, invierten en el fútbol. Creo que van a hacer grandes cosas. En México son un grupo impresionante. Estoy contento".

Precisamente hoy se cumplen 35 años desde la llegada de Carlos al Oviedo. Lo recuerda así: "Estaba decaído ese día, porque yo tenía ofertas de equipos de Primera, pero el Barça me obligó a venir a Oviedo. Nunca se sabe lo que puede ser bueno para uno. En ese momento prefería haber estado en Osasuna o Valencia. Luego tengo que dar gracias por llegar a esta ciudad y a este equipo. En esto del fútbol nunca se sabe".