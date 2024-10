El Oviedo vence al Almería y continúa la escalada

El Real Oviedo ha encontrado el camino. Los azules han sumado la tercera victoria consecutiva en el Carlos Tartiere y ya ha cogido la marcha ascendente. La salida al campo fue inmejorable. Los azules llevaban el peso, el mando y el juego. Y se instalaron desde el comienzo del partido en campo rival. Y si Calleja reconocía por semana que había que mejorar el balón parado, al tercer córner del partido llegó el gol. Cazorla la puso con música y Costas remató solo en el segundo palo. El Oviedo continuó con el ritmo de partido y al poco tiempo anotó el segundo. Los azules castigaban por la izquierda, con un inspirado Chaira asociado con Cazorla. Y Pomares aparecía. Y en una de esas llegó el segundo. Con un balón puesto perfecto de Pomares que remató Seoane entrando solo desde segunda línea.

El guion era inmejorable. El Oviedo vencía 2-0 a placer ante un Almería que no se había ni presentado en el Tartiere. Pero las individualidades le funcionaron al equipo de Rubi. Tras una perdida en un balón suelto en el centro del campo, Luis Suárez empezó la carrera cogiendo a la defensa azul muy adelantada. El VAR dijo que no había fuera de juego por poco, pese a que unos y otros dieron la sensación de que dejaban la jugada por finiquitada al fuera de juego. Pero no. El Almería redujo distancias con el gol del colombiano. Luego llegó otro chispazo de Baptistao sembró el peligro, mientras que el Oviedo siguió generando peligro con varios centros al área. Los últimos minutos se fueron perdiendo entre faltas y una acción que a punto estuvo de mandar a Lopy a la calle.

Era un partido en el que los ataques eran más certeros que las defensas y así continuó el guion en la segunda parte. Con el Oviedo llevando el peso, los azules seguían generando y el Almería apenas lo conseguía. Alemao lanzó una carrera hacia la meta rival y cuando ya se plantaba ante Luis Maximiano fue derribado por Radovanovic. En primera instancia penalti y amarilla. Tras revisión, falta y expulsión. La falta se botó sin consecuencias y con el Oviedo algo relajado llegó el empate visitante. Luis Suárez fue más rápido que nadie para llegar al rechace de Aarón y mandar el balón al fondo de las mallas.

Y lo mejor que pudo hacer el Oviedo fue responder rápido y no dejar que se hiciera bola el partido. Tras otra nueva asociación por la izquierda, Cazorla disparó y Alemao cambió la trayectoria con un detalle de calidad que acabó en la portería almeriense. Nuevamente el Oviedo por delante. En los últimos minutos, ya contra nueve, el Real Oviedo estuvo cerca de cerrar el partido y al final no lo consiguió. El Almería rondó la portería del Oviedo pero con poca fuerza. Tercera victoria seguida en casa, quinto partido sin perder y el conjunto azul escalando posiciones.