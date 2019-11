El Oviedo trabaja en el mercado de invierno

Javi Rozada asegura que el Real Oviedo está preparando el próximo mercado invernal de fichajes. "Que la gente esté tranquila. El club no para. En enero la plantilla se va a reforzar. Hay jugadores que, no sé si tocados..., pero se están mirando. Sabemos lo que se necesita reforzar. César (Martín) está todo el día mirando, ofreciendo jugadores".

El técnico ovetense también responde sobre las negociaciones del club para fichar un director deportivo: "Me centro en el partido del domingo. Nada de eso nos tiene que distraer. Nos quedan cinco finales que marcarán la temporada. Lo otro no me compete. Está el club en ello. Yo soy el entrenador".

Rozada insiste en que el equipo "no hizo un buen partido" en el derbi. "Ahora tenemos que recuperar ese espíritu de Tenerife, Girona, Zaragoza... Hemos hecho partidos completos", apunta.

Saúl Berjón vuelve a ser baja para el encuentro de este domingo en el campo de la Unión Deportiva Las Palmas. "Saúl está en el final del proceso de recuperación. Esperamos que la semana que viene se vaya incorporando con el grupo", explica Rozada. Juanjo Nieto tampoco podrá jugar en el Estadio de Gran Canaria. Además, Rozada ha descartado a Carlos Hernández, Joselu y Diegui. Lucas Ahijado, Javi Fernández y Yoel Bárcenas son las novedades en la convocatoria.