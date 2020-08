El Oviedo se enfrenta a un mercado "parado, pero que se irá activando"

El director deportivo del Real Oviedo, Francesc Arnau, reconoce que el equipo azul se enfrenta a una ventana de fichajes atípica y muy lenta. Así lo ha asegurado este viernes durante la presentación de Femenías como nuevo futbolista del equipo carbayón. “El mercado está parado, pero creo que se va a ir activando, no somos un club potente económicamente y tenemos que esperar por situaciones que se den. Ahora mismo nos está influyendo que haya equipos compitiendo en el 'play off'”, expone. Para Arnau “hay incógnitas en nuestro presupuesto, nos crea incertidumbres a la hora de entrar al mercado. Faltan cuatro semanas para empezar LaLiga y es una situación totalmente nueva, no nos tenemos que poner nerviosos porque este no es un mercado como los últimos”.

Francesc Arnau es consciente de que se producirán numerosos movimientos, tanto de altas como de bajas, en el equipo azul. “Sabemos las carencias que tenemos, habrá bastante movimiento entre entradas y salidas; buscar acomodo a los jugadores con los que contamos es difícil. El resto de equipos también tiene dificultades con el tope salarial. El mercado de Segunda B también es un hándicap, los equipos no saben cuándo empezarán a competir. Sí adelanto que sí habrá movimiento en la última semana de octubre; todos tenemos que habituarnos al nuevo mercado”. El director deportivo asegura que “los recién descendidos tienen más poderío, pero los demás estamos justos de opciones económicas”, explica. Arnau también reconoce que lleva tiempo trabajando en una reestructuración del club. “Quizás falta lo más importante, el primer equipo, pero gran parte del trabajo ya se ha hecho”, apunta.

En cuanto a nombres propios, Luismi es uno de los jugadores deseados por el equipo azul. El mediocentro es codiciado por muchos conjuntos de Segunda. “Luismi siempre ha sido una esperanza de principio de mercado, a día de hoy lo veo muy difícil, no por él, que por ganas seguro que querría estar aquí, pero hay otros equipos de mas categoría con más poderío económico que le pueden ofrecer cosas que nosotros no”, comenta.

Respecto a la situación de Saúl Berjón y de Christian Fernández, que no estarán este viernes en los entrenamientos, confía en que “podamos llegar a un acuerdo, son importantes a nivel deportivo y siendo capitanes de vestuario; espero que podamos contar con ellos”, explica.

También otro nombre encima de la mesa, Borja Sánchez. “Tiene que estar tranquilo y centrado en rendir, tenemos un plan para él para que pueda crecer más”, apunta Arnau.

Femenías llega con "en un buen momento"

El nuevo portero del equipo carbayón reconoce no haber tenido dudas al conocer el interés del club azul. “Cuando uno es pequeño siempre sueña con vestir la camiseta de un equipo como el Oviedo, con esta afición e historia. Arnau me transmitió confianza”, apunta.

Femenías no tendrá tiempo de vacaciones y desde esta tarde se entrena junto a sus nuevos compañeros. En sus conversaciones con Arnau, destaca que “para mí, que él sea portero es importante... me ayuda mucho, creo que voy a dar muchos pasos adelante aquí y estoy convencido de que va a ser un buen año para todos”.

Respecto a la situación vivida con el Fuenlabrada y el ajetreado final de temporada, destaca que “fue una experiencia que nos llevó a pasar momentos complicados, es algo que ya ha pasado y estoy centrado en entrenar con mis compañeros y en devolver la confianza depositada en mí con trabajo”, asegura. En el aspecto psicológico, asegura que, tras todo lo vivido en el final de temporada, “llego en un momento muy bueno, son situaciones que te sorprenden y son complicadas, hay que buscar la parte positiva y crecer”.