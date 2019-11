El Oviedo acelera la maquinaria

La derrota en el Estadio de Gran Canaria, consecuencia de un nefasto partido, ha aumentado el estado de preocupación dentro del Real Oviedo. Al acabar el encuentro, los dirigentes se mostraron muy molestos por el comportamiento del equipo. En México, el enfado no fue menor. Arturo Elías hizo llegar su disgusto ante la imagen de un conjunto muy superado por la Unión Deportiva Las Palmas. Durante la semana, se hará ver a la plantilla la necesidad de ofrecer un mayor rendimiento y la mejor actitud posible para revertir la crisis deportiva. Este martes, antes del primer entrenamiento, Rozada arengó de forma pública a la plantilla con una charla de más de veinte minutos. El técnico se mostró contrariado ante los futbolistas. En este momento crítico de la temporada, el club pone el foco en los jugadores.

En los despachos, el Real Oviedo ha comenzado la cuarta semana sin contratar al sustituto de Michu. “Estamos trabajando en múltiples posibilidades para poder dotar al club de una mejor estructura deportiva en todos los sentidos. Como dijo Arturo Elías, vendrá esa persona cuando demos con la adecuada. No estamos con los brazos cruzados, estamos trabajando para mejorar”, respondió el consejero Fernando Corral este martes en TPA.

El pasado viernes, en la rueda de prensa previa al último partido, Javi Rozada dio a conocer el funcionamiento de la actual dirección deportiva. “El club no está parado”, aseguró el entrenador. Fuentes del Oviedo explican que existe un grupo de trabajo, con César Martín, Roberto Suárez, Eduardo Rergis, Rozada y el área de 'Big Data' con su responsable, Sergio Fernández. Desde el Oviedo aseguran que hay avances de cara al mercado de fichajes, que se inaugura el próximo dos de enero. El Oviedo ya ha contactado con posibles refuerzos invernales. Las carencias en la plantilla están detectadas. El objetivo prioritario se centra en aumentar el nivel del centro de la defensa y el centro del campo, pero con la vista puesta en intentar mejorar más demarcaciones. “Si los técnicos creen que son necesarios 4 ó 5 fichajes, se intentarán hacer”, aseguran a COPE.

Antes de viajar a Gran Canaria, Rozada animó a todos los jugadores a demostrar que tienen sitio en el equipo de la segunda vuelta. Diegui Johannesson es el único descarte habitual. El resto de la plantilla seguirá teniendo la opción de contar con oportunidades en los cuatro partidos de LaLiga del mes de diciembre. Además, habrá otro encuentro en la Copa del Rey. De momento, con más de un mes de margen hasta la apertura del mercado, el Oviedo no ha comunicado bajas, pero algunos jugadores ya han dejado ver la posibilidad de salir de Asturias a partir de enero.

La compleja situación deportiva alimenta las dudas en futbolistas que no están siendo protagonistas. El cuerpo técnico y los dirigentes azules hablarán con claridad a la plantilla. La situación requiere de una total implicación. El club está dispuesto a abrir las puertas de salida a los jugadores que no se vean capacitados para revertir la crisis actual o no se sientan con fuerzas para mejorar el rendimiento colectivo. No temblarán las manos para tomar decisiones, advierten en el Tartiere. En los despachos creen que se conseguirán las salidas necesarias para poder acudir al mercado con garantías económicas. A la espera del nuevo técnico que se sume al actual equipo de trabajo, el Oviedo se prepara para agitar la plantilla en enero, conscientes de la necesidad de acertar en las decisiones para evitar el descenso a la Segunda División B.