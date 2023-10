La nueva posición de Viti: "Me siento cómodo. Necesito un poco de tiempo para adaptarme"

El Real Oviedo navega por una semana tranquila, después de conseguir un buen botín en los últimos tres partidos, pesando ya en el partido ante el Albacete. Uno de los jugadores que más minutos está teniendo y que ha cambiado de posición es Viti Rozada, que este miércoles ha hablado en rueda de prensa en El Requexón.

Valoración de los siete puntos de nueve posibles

"Cuando ganas la moral sube y más de dónde veníamos, que no era el mejor momento. Fue una semana positiva. Siete de nueve es una gran semana aunque nos hubiera gustado una victoria en Leganés".

Sobre el partido ante el Albacete

"Es un gran equipo. Tenemos que hacernos fuertes en el Tartiere con nuestra gente. Ojalá podamos brindar una victoria".

El estilo de Carrión parece diferente al anterior, ¿Os ayuda a algunos jugadores?

"Para el poco tiempo que lleva, el equipo se ha adaptado muy bien a sus ideas. Somos un equipo que con cualquier entrenador estamos predispuestos a hacer lo que nos diga. Los resultados también fortalecen esa idea".

Has cambiado mucho de puesto en los últimos partidos...

"Hace años habiá jugado en la izquierda y en el lateral. En banda derecha lo venía haciendo. Llevaba tiempo sin jugar en la izquierda pero con las ideas del míster intento hacer lo que él me pide. Me siento cómodo e intento hacerlo lo mejor posible. Llevaba años jugando en la derecha y necesito un poco de tiempo para adaptarme a la izquierda".

¿Hay cambio con lo que pedía Cervera?

"Sí. Cervera me pedía que jugase más abierto, más pegado a banda. Carrión me pide que me asocie por dentro, otro tipo de cosas. Pero también me pide que vaya al espacio".

Decía Carrión que tenías que creerte lo bueno que eras...

"Desde que llegó me transmitió tanto a mí como al grupo que había muy buenos jugadores y que con su idea creía que el equipo iba a salir para arriba. Me dijo que no me infravalorase. Me veía jugando en varios sitios y que lo podía hacer muy bien".

Son muchas temporadas ya en el primer equipo...

"Llevo tiempo aquí y he pasado por situaciones de cambio de entrenador, de adaptarse a una idea u otra. Siempre estoy receptivo para sumar lo máximo posible".

Acabas contrato, ¿la idea es seguir?

"Sí, siempre lo he dicho. Estoy contento aquí. Es un tema que no me gusta involucrarme. El agente es quien vela por mis intereses y se encarga de esas cosas".

Estás encontrando la regularidad más allá de las lesiones, ¿Qué objetivos te marcas?

"Valoro mucho que la semana pasada hubo tres partidos en apenasa seis días y pude estar disponible en los tres. Eso igual no se valora, pero yo que he vivido y he estado lesionado mucho tiempo lo valoro mucho. Cada temporada lo que uno busca es ir mejorando. A nivel números, sentirse más importante... A eso aspiro".

¿Está el Oviedo en un momento para ganar a cualquiera?

"El equipo puede hacer frente a cualquier rival de la categoría. Pero sabiendo que si no hacemos las cosas como tenemos que hacerlas nos puede ganar cualquier equipo".

En el Albacete viene Riki...

"Coincidimos en categorías inferiores. Siempre le he tenido mucho aprecio personalmente y futbolísticamente. Es un jugador con mucha calidad que aquí no tuvo oportunidad de demostrarlo. Se fue a otro sitio y me alegro de que esté participando y sintiéndose importante".

El equipo a estas alturas tiene los mismos puntos que el año pasado justo antes del cese de Bolo, pero con la flecha para arriba

"Con el cambio de míster el equipo se sintió más suelto a la hora de jugar. Era un cambio necesario. El entrenador es el principal responsable y cuando no van las cosas bien se suele prescindir de él".

¿Te da la sensación de que este centro del campo es el que tiene más calidad desde que estás en el equipo?

"Por nombres es un centro del campo que pocos equipos de Segunda o casi ninguno tiene. Estoy encantado de poder aprender de ellos. El míster ya tiene más problema para encajar a todos. Ojalá puedan encontrar su nivel óptimo".