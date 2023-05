Nicolás de las Heras tras 'El Camino de Rober contra el Cáncer': "Le prometí que llegaría"

Nicolás de las Heras ha completado la distancia entre Oviedo y Santiago de Compostela a pie. Casi 51 horas de recorrido, más de 300 kilómetros por una buena causa. 'El Camino de Rober contra el Cáncer' es una iniciativa que nace en la lucha de Rober, enfermo oncológico y amigo personal de Nicolás. Él abanderó esta idea que ha ido creciendo hasta tener presencia en el informativo de Antena 3 o La Linterna de la Cadena COPE entre otros. Nicolás, que presentó la iniciativa en Deportes COPE Asturias semanas atrás, ha vuelto en este programa especial desde ADARSA (Siero) para explicar cómo ha sido la experiencia y el resultado del 'Camino'.

"Estoy aturdido, en una nube. Salí con 40 personas del centro de Oviedo, que me acompañaban. Una vez pasamos La Florida hubo gente que se fue hacia sus obligaciones y nos quedamos 15 para poner rumbo a Santiago", explica Nicolás de Las Heras, que ya pudo comprobar el 'tirón' de la iniciativa en la salida de la capital asturiana. Las redes sociales, además de la difusión a través de los medios de comunicación, jugaron un papel fundamental en la expansión del Camino de Rober, que ha sido capaz de impactar en tanta gente.

Durante más de 50 horas de recorrido, Nicolás de las Heras, que es atleta de la selección española de largo recorrido, nos revelaba varias curiosidades de la aventura. "Llevaba dos personas conmigo todo el rato. Comía barritas energéticas primero y después bocadillos. Me insistían mucho en que comiera. Cuando llegué a mi casa pesaba un kilo más de lo que pesaba cuando empecé el reto y eso que el reloj me marcaba que había quemado 21.000 calorías. La explicación es que lo primero que hice al llegar fue ir a la carnicería y comprar picadillo, callos... Comí callos con patatas y cené picadillo, por eso estoy tan fresco ahora", cuenta entre risas.

El momento más especial fue la llegada a la Plaza del Obradoiro. "Le prometí a Rober que llegaría. Su fallecimiento me dio las fuerzas que me faltaban para llegar. Cuando llegué, había cien personas esperándonos". Una de las personas que estaban esperando a Nicolás fue la madre de Rober. "Me dio un abrazo desgarrador. Me puse a llorar como un niño. Ni me acuerdo lo que me decía, estaba aturdido. Fue el final del camino", explica emocionado.

'El Camino de Rober contra el Cáncer' aún no ha terminado a pesar de la culminación del reto. Van recaudados unos 51.000 euros, pero quieren más para ayudar a recaudar fondos para la investigación del cáncer. "El éxito ha sido mucho mayor en lo personal que en lo deportivo. En lo deportivo se puede hacer en menos tiempo, unas 45 horas, pero a nivel personal la experiencia ha sido inigualable", explica.

"Rober estaría hinchado como un pavo si hubiera visto cómo hemos completado el reto. Él decía que no tenía salud, pero mientras vivía daba las gracias por levantarse cada mañana. Esa enseñanza me quedo con ella", culmina Nicolás. Una historia de deporte y de vida por una magnífica causa.