"Por supuesto que se puede ganar, sabiendo la dificultad, el potencial del Espanyol, la calidad de sus jugadores, los puntos que llevan... Será complicado porque de los 3 ó 4 equipos de arriba es de los que menos concede, con el Leganés. Defienden muy bien, son duros, son fuertes, además de su calidad. Es un equipo muy completo. Tenemos que confiar en nuestras fortalezas, somos un equipo difícil de batir. Tenemos que buscar una gran versión nuestra y una gran mentalidad". Así afronta José Ángel Ziganda el Espanyol-Oviedo de este viernes. "Tenemos que hacer un partido completo", resume el entrenador.

Sobre la queja formal presentada por el Espanyol con motivo de los últimos arbitrajes, Ziganda cree que no tendrá influencia en el encuentro: "No temo... Los árbitros están ya curados de espanto. Hay mucha gente que trata de presionar y se piensa que puede sacar ventaja de esto. Los de arriba tienen muchos puntos porque se los ganan y juegan bien, no por los árbitros".

Para el técnico azul "no varía" el planteamiento por la posible ausencia de Raúl de Tomás. "Probablemente es el mejor delantero de la categoría, decide partidos, pero si no está, tienen a otros donde elegir".

Sobre la suplencia de Blanco Leschuk, apunta: "Hablé con él antes del partido (contra el Zaragoza). Es un tipo muy sereno, muy tranquilo, muy trabajador, muy respetuoso. Le he visto entrenar como siempre. Como todos, querrá jugar de inicio, pero él respeta las decisiones. Estoy contento con cómo se comporta dentro y fuera del campo".