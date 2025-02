Moyano: "El año pasado teníamos una plantilla muy completa, pero este año es superior"

El Real Oviedo afronta una semana larga, con partido de lunes ante el Eldense. El primero de dos partidos en casa. Con la baja de Hassan y de Chaira, la puerta del once se abre de par en par para Sebas Moyano, que este viernes ha pasado por sala de prensa.

Valoración Almería

“Sumar en casa del Almería es favorable. Nos fuimos con la sensación de poder haber conseguido los tres puntos, pero es un punto bueno fuera de casa que intentaremos hacer bueno en casa contra el Eldense”

Polémica arbitral

“Intentamos abstraernos de ello porque no depende de nosotros. Nosotros nos tenemos que centrar en el verde porque es lo que nos incumbe”.

Protagonismo durante esta temporada

“Son rachas. Vengo de un buen año el año pasado pero estoy tranquilo. El equipo está bien y estamos en una buena posición. Espero que en esta segunda vuelta vengan números para mí. Será bueno para el equipo”.

Renovación

“El mercado estuvo abierto y el tema de la renovación ha estado parado. Yo estoy muy contento aquí y todos lo saben. Se hablará e intentaremos resolver las cosas. Pero lo importante es el equipo, que estamos en una buena situación”.

Dos partidos seguidos en casa

“Ya sabemos como es la categoría, todos los partidos suman. Primero tenemos que centrarnos en sacar los tres puntos contra el Eldense. Lo primero es eso, lo más cercano”.

Puertas abiertas para la titularidad

“Tanto yo como mis compañeros estamos preparados para entrar en cualquier momento. Ahora tenemos dos bajas importantes y al que le toque entrar el lunes lo hará genial”.

Competencia

“La competencia es buena y sana. Eso es lo importante. Somos cuatro extremos de mucho nivel. Si es competencia para el equipo es bueno porque nos mantiene alerta a todos. Y al que le toque jugar, seguro que lo hará bien”.

¿Futbolista número 12?

“En cuanto a minutos no me quejo. He participado en todos los encuentros casi, son rachas. Espero seguir participando y poder ayudar con números al equipo, que es lo importante”.

¿Juego del equipo diferente al del año pasado?

“El año pasado teníamos una plantilla muy completa, pero este año es superior. En cuanto a nivel, jugadores... Tenemos todos los puestos doblados... La competencia es muy buena y es lo importante para hacer un año bueno. Somos muchos y todos pueden actuar y hacerlo bien”.

Jugar de lunes

“Se hace larga la semana y pesada. Pero ya sabremos lo que pasa en otros partidos, ese puede ser el lado bueno. Sabemos que tenemos que salir a por los tres puntos, pero quizá es un incentivo más”.

Conversaciones con Calleja

“Tengo muy buena relación con él, hablamos mucho. Me pide que esté tranquilo, que cuando estoy tranquilo es cuando mejor juego y se demuestra en el campo. Al principio estaba más obsesionado con hacer números. Hablo mucho con él y me transmite que esté tranquilo, que confía en mí. Tengo que devolver la confianza y seguro que llegarán los números”.

Máximo asistente

“Si cuando salgo puedo aportar al equipo con asistencias, que también valen para dar puntos, bienvenido sea. Si estamos de no jugar, tenemos que aportar desde donde nos toque. Espero que sigamos a más durante la segunda vuelta”.