Moha Bakkali, atropellado mientras entrenaba: "Clavícula en pedazos y 60 puntos en la mandíbula"

Moha Bakkali ha vuelto a nacer. El atleta, que saltó a la fama tras ganar la San Silvestre de Gijón y la de Oviedo el mismo día en 2021, fue atropellado por un coche mientras entrenaba en bicicleta y está ingresado en el HUCA, con daños importantes en clavícula y mandíbula.

"Estoy mejor, pero he pasado días jodidos", explica en Deportes COPE Asturias desde el hospital, donde estará ingresado, como mínimo, hasta el lunes.

Bakkali explica el suceso en COPE

Moha atiende la llamada de Deportes COPE Asturias en una entrevista donde relata lo ocurrido. "Estaba entrenando con Alejandro Pérez Albuerne, el árbitro. Teníamos un entrenamiento marcado hacia Nava. A la vuelta, a falta de siete kilómetros para volver a casa, nos encontramos una señora cruzando una caleya de un lado a otro. No nos vio, nosotros a ella tampoco y nos llevó por delante.Mi compañero salió volando y yo choqué con su rueda trasera. Caí y mi cabeza quedó debajo de la rueda trasera del vehículo. Estuve cinco o seis segundos aguantando el peso del coche sobre mi cabeza y ahí es cuando mi compañero sacó la adrenalina y le gritó a la señora que diera marcha atrás. Eso me salvó la vida", relata.





Agradece que la conductora haya escuchado las indicaciones de su compañero, Alejandro."Si la señora se hubiera bajado del coche o no hubiera escuchado las indicaciones y en vez de cinco o seis segundos son quince, quizá el casco no hubiera aguantado tanto peso. Lo pasé realmente mal porque era consciente de lo que pasaba. Si hubiera dado marcha adelante en vez de hacia atrás, quizás me hubiera aplastado la cabeza".

Ya en el hospital, impacta la enumeración de daños que los médicos observaron en el cuerpo del atleta tras el accidente. "La clavícula la tengo rota en dos pedazos, quemaduras por todo el cuerpo y 60 puntos en la mandíbula". Bakkali saca su lado más empático con la conductora. "No pudo ni llamar a la ambulancia. Un accidente lo podemos tener cualquiera, ella estaba en shock", finalizó.