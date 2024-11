Miguel de las Cuevas, pendiente del Sporting: "Siempre me sentí muy querido en Gijón. Es de los sitios en los que más disfruté"

Son ciudades y equipos que quedan lejos, pero alguna historia cruzada dejan el Córdoba y el Sporting. En la secretaría técnica del Córdoba, por ejemplo, hay un ex rojiblanco, Raúl Cámara. Y en el equipo andaluz ha jugado en los últimos años otro ex rojiblanco, al que además se le tiene especial cariño en Gijón, Miguel de las Cuevas. Jugador de etapas largas. Cuatro años en el Hércules, tres en el Atlético, cuatro en el Sporting, seis en Osasuna y cinco en Córdoba. Una muy buena carrera futbolística abrochada con una última temporada en el Orihuela de Primera Federación, cerca de la familia y de casa. Una carrera que De las Cuevas ya da casi por cerrada, como cuenta en Deportes COPE Asturias: “Tomé la decisión de dejar el fútbol a un lado. Todavía no es oficial, esperaré hasta después de Navidad”.

El ex del Sporting y del Córdoba atiende la llamada de Deportes COPE Asturias desde Alicante, donde ahora ya disfruta al cien por cien de su familia y explora vías en las que continuar vinculado al fútbol. Después de una carrera larga, De las Cuevas ya piensa en el punto final: “El cuerpo no me da para más. Me encuentro bien, pero los viajes fuera de casa ya me costaba y tomé la decisión de dejar el fútbol a un lado. Todavía no es oficial, esperaré hasta después de Navidad. Ahora se presenta una nueva vida, un nuevo escenario y a ver por donde tiro”. Eso es lo que toca ahora, buscar hacia dónde continuar: “De momento no tengo nada pensado. El año pasado terminé en Orihuela y quiero disfrutar de mi familia. No tengo pensado nada en claro. Me tomaré mi tiempo y recibiré consejos de otros compañeros que ya se han retirado. Con calma. Son muchos años de exigencia y hay que pensar en uno mismo. Me gustaría algo ligado con el fútbol, que es lo que he hecho toda la vida”.

sigue pendiente del sporting

De las Cuevas sigue viendo fútbol y está muy pendiente desde la distancia del Sporting, por eso para él será un partido especial el de este domingo: “Me encanta ver fútbol. Lo veré, le tengo cariño a los equipos en los que he estado. Y tanto en Gijón como en Córdoba fui muy feliz, les guardo mucho cariño”. Cree que será un partido abierto: “El Córdoba en casa está muy fuerte. Fuera le está costando, pero les vi contra el Almería y el resultado fue abultado. En la primera parte el Córdoba podía hasta ir ganando. Y al final le meten cuatro. El Sporting es más regular, con las ideas muy claras y en El Molinón son muy fuertes. Y te llega un Córdoba que no ha ganado fuera... Esperan la oportunidad para ganar el primero y eso les hace más peligrosos. Espero un buen partido. Son dos equipos alegres que intentarán imponer su juego. Creo que va a ser un partido de goles”.

cariño a gijón

Dejó buen recuerdo en las cuatro temporadas que estuvo en Gijón, sobre todo el gol que marcó en el Bernabéu y que le dio al Sporting la victoria ante el Madrid de Mourinho. Desde aquellos años no ha vuelto a pisar El Molinón: “Hace tiempo que no voy. Ahora que tengo tiempo quiero ir, planear cuando puedo viajar... Hace que no voy a El Molinón desde que me fui de allí. Siempre me sentí muy querido en Gijón y mi familia también. Ha sido de los años donde más disfruté de futbolista”.