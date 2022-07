María López, en busca del Mundial de Barcelona: "Está siendo muy especial jugar en casa"

María López, asturiana y capitana de la selección española de hockey, atiende la llamada de Deportes COPE Asturias en pleno Mundial de Barcelona. Jugando en casa, con el paralelismo obligatria con el oro en los JJ.OO de Barcelona 30 años atrás, las 'Red Sticks' buscan metal ante las mejores selecciones de hockey hierba del planeta.

Una de cal y una de arena en el arranque

"Ganamos a Canadá con buenas sensaciones 4-1 y perdimos contra Argentina por el mismo resultado. Ellas fueron mejores. Ante estas selecciones tan top, si no estás a tu nivel pasa factura"

Nos la jugamos contra Korea. ¿Qué resultados nos valen para pasar?

"Nos valen todos los resultados. Si ganamos o empatamos pasamos segundas de grupo. Si perdemos, pasamos terceras. Queremos ganar por las sensaciones de cara a octavos y porque si pasamos segundas el cruce es mejor".

¿Pasan tres de cuatro?

"El primero pasa a cuartos, mientras que el segundo y el tercero se la juegan en octavos. El cuarto queda eliminado".

Estas fases de grupos ya no son lo que eran.

"El anterior Campeonato del Mundo también fue así. Quedamos terceras de grupo y al final conseguimos el bronce. Es una manera de ir entrenando, cogiendo ritmo de campeonato, buenas sensaciones...

Tus sensaciones han empezado bien, ¿no? Marcando gol ante Canadá.

"Sí, de penalti. Siempre hace ilusión marcar... si ganas el partido. Si no lo ganas te quedas con una sensación rara. Me ha venido bien empezar así".

El Mundial se juega en Barcelona, que tiene una mística especial para las Red Sticks. Allí ganamos el oro en Barcelona 92'.

"Estamos jugando en el mismo estadio donde se ganó el oro. Es un estadio de fútbol que han transformado en estadio de hockey. Es muy especial porque, a parte de ser un estadio muy chulo en el que nunca jugamos, tienes el recuerdo de Barcelona 92' con las 'Chicas de Oro'. Estamos en el mismo hotel en el que estuvieron ellas. De momento está siendo una pasada. Es un lujo poder jugar un Mundial en casa con la familia y los amigos apoyándote".

¿Cómo lleváis ese paralelismo constante con lo del 92'?

"Sí. Yo prefiero que hable la gente, pero nosotros centradas en lo nuestro. Las épocas son muy distintas. Entiendo que la gente compare porque es el mismo escenario 30 años después, pero nos tenemos que centrar en nosotras y olvidarnos de eso".

¿España está entre las candidatas a ganar el Mundial?

"Estamos a un buen nivel. Si confiamos en nosotras y ponemos en práctica lo que hemos trabajado, podemos estar ahí arriba. Es un Mundial muy igualado, hay muchos empates. No está habiendo demasiada sorpresa, pero los equipos están más o menos al mismo nivel. Lo que diferencia son detalles; un gol o una tarjeta. Cualquiera puede ganar el Mundial. En los anteriores JJ.OO ganaron las que estaban en la 7ª posición del ranking. En el Mundial anterior, Irlanda era 10ª del ranking y fue subcampeona. Estar arriba en el ranking no te garantiza nada".

Pero si tienes que elegir un favorito, ¿a quién eliges?

"Vi a Argentina muy potente. Con mucha confianza, están a muy buen nivel. Después, Holanda es Holanda. Esos dos equipos están muy bien, pero un partido lo puede ganar cualquiera".

Y más España jugando en casa. Con casi 7.000 ante Argentina.

"Contra Argentina estaba lleno. Fue algo espectacular jugar con el campo lleno. La afición Argentina mueve muchísimo, la mitad del estadio era de Argentina, pero ver la grada llena fue muy especial para nosotras".

¿Habéis vivido alguna anécdota especial estos días con la afición y la famlia tan cerca de vosotras?

"Ves que mucha gente viene a verte desde diferentes puntos de España. Se quieren hacer fotos con nosotras, nos piden autógrafos... Nos dicen las madres que sus hijas no duermen por tener una foto con nosotras. Eso fuera de España no nos pasa, no vivimos tan de cerca la emoción que le generas a estas niñas. Organizar un Mundial en España viene muy bien para potenciar el hockey, para que crezca".

Desde las 21:30 horas, para refugiarse del calor, España cierra la fase de grupos ante Korea antes de disputar los octavos de final del Mundial de Barcelona.