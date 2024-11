Marcos López confía en el ascenso del Real Oviedo a Primera: "Es el año..."

En el capítulo de este lunes en Deportes COPE Asturias, Marcos López ha analizado la actualidad del Real Oviedo. Los azules ocupan puesto de ascenso directo a Primera División tras vencer al Tenerife.

El comentarista de Tiempo de Juego habló de este ‘nuevo’ Real Oviedo de Javi Calleja que es 2º en la clasificación. “Me está gustando en el Tartiere. Fuera es un equipo más irregular, pero en cómputo general está muy bien. Los peores días suele rascar puntos y eso es una gran noticia”.

Como al entrenador, le parece que estar en ascenso directo es anecdótico. “Sí, me parece una anécdota. El Almería llegará, el Granada tiene la mejor plantilla de Segunda… Siempre es mejor estar 2º que 18º, pero la clasificación marca tendencias y ascenderá el que gestione mejor sus peores momentos”

Marcos López ve diferencias entre el equipo de Javi Calleja y el de Luis Carrión. “El equipo en defensa tiene más fisuras que la temporada pasada, es menos sólido. En ataque hay más registros ofensivos. Alemao, los extremos, Cazorla marca la pauta, Colombatto, el gol de Seoane contra el Tenerife… Es la misma fórmula del ascenso de Segunda B a Segunda: gente veterana que no entra en pánico cuando las cosas van mal”

JUGADORES DESTACADOS

En el ambiente está la creencia de que el Real Oviedo tiene la mejor plantilla desde su regreso a Segunda División en 2015. Una plantilla que, según Marcos López, no ha alcanzado todo su potencial. “Está entrando gente: Jaime Vázquez, Portillo, Fede Viñas… A lo que ya había le sumas un jugador más por línea. Eso es bueno para mantener el fuego del equipo”.

Haissem Hassan hizo uno de sus mejores partidos con el Oviedo ante el Tenerife, pero dejó un polémico gesto a la grada. “Mi consejo sería decirle que en el fútbol no hay que estar pendiente del halago ni de la crítica excesiva. Ambas cosas te debilitan. No hay que ir a guerras que no se pueden ganar ni perder”. En cuanto al rendimiento del francés ve similitudes con su versión en el Sporting, pero rodeado de otro contexto. "El Oviedo juega con un termómetro que es Santi Cazorla y el Sporting jugaba sin ese termómetro. En el Oviedo brilla menos individualmente porque tiene menos jugadas donde tiene que jugársela sí o sí", reflexiona.

La aparición de Jaime Vázquez está siendo una de las noticias de la temporada en el Oviedo. “Es fantástico que la cantera ayude al equipo. Si Jaime ayuda al equipo ya será un éxito esta temporada. Si lo consigue, el año que viene veremos donde están sus sueños. Todo el mundo entiende que puede tener fallos, pero la plantilla tiene experiencia y veteranía para arroparle. La cantera siempre responde, siempre lo he pensado”

Marcos López se rinde a Santi Cazorla, que está siendo el líder del equipo en el campo esta temporada. “Es el número uno. Está poniendo fin a una carrera deportiva apoteósica siendo muy feliz. Los últimos años de un futbolista es sinónimo de perder foco y nivel, pero Santi está terminando muy arriba a nivel emocional y deportivo. Me da mucha alegría verlo tan feliz. ¿Qué nivel estará mostrando en los entrenamientos para que el Oviedo juegue al son de sus tambores?"

¿será el año del ascenso del oviedo?

Por último, el comentarista muestra la confianza en que este sea el año del ascenso. “Sí, creo que es el año. Lo dije el año pasado y vuelvo a pensar lo mismo. Nos faltó un poco de Dubasin, sus goles hubieran sido decisivos, pero no es cuestión de culparle a él. En Cornellá no supimos competir, nos superó el partido y nos faltó un ‘detalle’ para ascender", dijo sobre la derrota en el partido contra el Espanyol.

"Este año el Oviedo tiene la experiencia del año pasado, tiene el objetivo claro desde el inicio y creo que el equipo es más solido. En Segunda los equipos sólidos van para arriba, el ejemplo es el Racing”, remata Marcos López.