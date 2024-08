Luis Gallego sigue latiendo por el Marino tras superar un infarto: "El club es mi felicidad"

Luis Gallego es uno de los personajes más longevos (y queridos) del fútbol asturiano. Acumula un total de 42 años en el Marino de Luanco, el club de sus amores, donde es presidente.

El pasado mes de junio, Luis Gallego tuvo un susto que le llevó al hospital. Sufrió un infarto mientras dormía y tuvo que pasar por quirófano. Dos meses después, Gallego cuenta en Deportes COPE Asturias como vivió aquel momento delicado de salud y explica su amor incondicional por el Marino. El papel de su familia, su relevo cuando deje la presidencia o los problemas del día a día.





"Me levanté a las 6 de la mañana y noté un dolor encima del corazón..."

Luis Gallego relató en COPE lo que sintió la noche de su infarto. "Llamé a mi hija porque sentía un 'dolorín' en el pecho cuando me desperté, a las 6 de la mañana. Me dijo que fuera inmediatamente en el ambulatorio, pero yo le dije que me iba a dormir otra vez. Al final le hice caso, pero menos mal que la llamé. Soy algo bruto", explica.

Ingresó en el HUCA y tuvo que pasar por el quirófano. "Fue una operación de casi seis horas, pero salió todo extraordinario. Los primeros días tienes que dormir boca arriba y lo pasé un poco mal, pero solo paré ese tiempo. Con los móviles puedes dirigir el club y llevar las cosas sin problema. Llevé la 'oficina' al hospital y los que estaban conmigo allí se enteraban de los fichajes y todo. En mayo y junio es cuando se ganan las ligas".

¿Qué pasará cuando Luis Gallego se vaya del Marino de Luanco?

Luis Gallego es el 'alma' del Marino de Luanco. Muchos se preguntan qué pasará cuando el presidente deje su cargo, pero él transmite tranquilidad. "Hay gente muy válida. Está ahí el padre de Luis Morán, está Pedro, ex jugador y capitán del Marino, José en la base, Isabel la administradora que le tenemos que poner dos monumentos... todos están capacitados para seguir. Solo les pido a las empresas que colaboren con el Marino un poco más porque merece la pena".

Sin embargo, el infarto no pasa factura al presidente del Marino, que seguirá al frente del club. "Hace poco me preguntaba un aficionado por qué seguía. Sigo porque soy feliz, nada más. Estoy jubilado y entretenido, ¿qué hay más grande que eso? Cuando me doy cuenta son las 12 de la noche y me pasa el día volando".

ESCUCHA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA A LUIS GALLEGO EN DEPORTES COPE ASTURIAS