El 'plan' de Luis Carrión: "Nos da igual contra quién juguemos, tenemos que salir a ganar"

El Real Oviedo recibe este domingo (18:30 horas) a la AD Alcorcón en el Carlos Tartiere, en el partido correspondiente a la jornada 13 en LaLiga Hypermotion. El conjunto azul acumula cinco partidos consecutivos sin perder y busca continuar la dinámica para seguir escalando posiciones en la tabla ante un Alcorcón que se encuentra en puestos de descenso pero que cuenta con buenos números como visitante: dos victorias y dos empates en cinco encuentros lejos de Santa Domingo.

Convocatoria y rueda de prensa de Luis Carrión

En la mañana de este sábado el Real Oviedo ha completado su última sesión antes del partido, con las bajas de Luismi, Romario Ibarra, Paulino, Álex Millán, Rodri Tarín y Mario Hernández, que no estarán frente al Alcorcón.

La convocatoria, de 20 futbolistas, está formada por Braat, Leo Román, David Costas, Jimmy, Viti, Santi Cazorla, Borja Bastón, Camarasa, Colombatto, Dani Calvo, Alemão, Oier Luengo, Seoane, Sebas Moyano, Masca, Pomares, Abel Bretones, Lucas Ahijado, Sesé y Álex Cardero.

El entrenamiento ha contado con la presencia de cincuenta futbolistas del programa internacional de la Fundación Real Oviedo.

Antes de la sesión,Luis Carrión compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa de El Requexón.

Estado de la plantilla. "La plantilla está muy bien. Entrenando muy bien toda la semana. Lucas Ahijado entrará en la convocatoria".

¿Preocupado por la relajación? "No debería. El Alcorcón hace las cosas bien fuera de casa y, por lo que veo en el equipo, no hay miedo a la relajación. El Oviedo puede hacer las cosas mejor o peor, pero relajados nunca".

Baja de Luismi. "Tengo mucha gente ahí de diferentes perfiles. Soluciones tengo según lo que nos proponga el partido".

Mejora tras empatar ante el Amorebieta. "Hemos seguido trabajando en muchas situaciones que se dan en el partido. Seguramente el partido contra el Amorebieta no será parecido al de mañana. Queremos seguir teniendo personalidad con balón".

Vuelta de Lucas. "Lleva tiempo parado, pero es un chico con muchas ganas y energía. No estará de inicio, pero puede ayudarnos"

Alcorcón. "Es un rival bueno y fuera de casa está haciendo buenos partidos. No será fácil. Nos da igual que estén abajo o arriba, tenemos que salir a ganar. Queremos ser un equipo fuerte que va a por el partido".

¿Perfil defensivo u ofensivo del sustituto de Luismi? "Siempre tomaremos decisiones en función del daño que le podemos hacer el rival. No creo mucho en el perfil defensivo u ofensivo, creo que todos pueden hacer de todo".

Versatilidad de Colombatto. "Puede jugar de todo. De pivote o de 'ocho'. De todo".

Defiende a Seoane. "Lo veo muy bien desde el primer día. Su predisposición es de diez. Al principio le vi tensionado. Está haciendo un trabajo increíble, de los mejores del equipo. Estoy encantado con él".

Posibilidad de jugar con dos puntas. "Creo que tanto Alemao como Masca como Borja son diferentes y pueden participar juntos".

Estado del césped del Tartiere. "No me vais a escuchar nunca poner una excusa. Hemos jugado en campos buenos y malos. El campo del Eldense no estaba muy bien y jugamos un gran partido. No nos va a preocupar demasiado".

Cómo ve la Segunda División. "La veo muy igualada. No veo a un equipo capaz ahora mismo de generar mucha distancia con el resto, como en su día sucedió con Mallorca y Espanyol".

Buen rendimiento del Alcorcón fuera de casa. "Te dice el tipo de equipo que es. Cuando tienen balón son un buen equipo y cuando no lo tienen también son capaces de hacerte daño".

