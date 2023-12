Luis Carrión antes de visitar al Castellón: "Jugarán los mejores para ganar"

El Real Oviedo se encuentra en medio de una semana con tres partidos muy importantes. Tras la victoria frente al RCD Espanyol, los azules afrontan este martes (21:00 horas) en Castalia la eliminatoria de Segunda Ronda de Copa del Rey ante el CD Castellón, líder del Grupo II de Primera Federación. El domingo (16:15 horas) en El Sardinero, el Oviedo vuelve a LaLiga Hypermotion para enfrentarse al Racing de Santander.

Último entrenamiento antes de la Copa y rueda de prensa de Carrión

El Requexón fue testigo del último entrenamiento del Real Oviedo antes de la eliminatoria de Copa del Rey frente al CD Castellón. Hasta ocho bajas tendrá Carrión para el partido. David Costas y Luismi, que cayeron lesionados frente al Espanyol, han aumentado el número de efectivos en la enfermería de cara a una semana importante para el conjunto carbayón.

Jaime Vázquez y Dieguito, jugadores del Vetusta, son las novedades en la convocatoria para Castalia. Antes del inicio de la sesión, Luis Carrión compareció en sala de prensa ante los medios de comunicación.

Muchas lesiones. “No recuerdo que me hubiera pasado, pero sigo en la línea de lo que dije el otro día. Vamos buscando soluciones. Estamos preparados para hacer un buen partido”.

Sobre Jaime Vázquez. “Es un chico que está bastante bien, es juvenil y está jugando mucho con el filial. Es uno más. Es joven pero son centrales de nivel. Podría venir también Marco o Aimar”.

¿Una victoria como la del viernes es un refuerzo? “Sí. Intento que el grupo tenga confianza. Cuando digo que no me preocupan las bajas lo digo de verdad. Tengo confianza en todos los jugadores. Se demostró que si el equipo sabe lo que hace y tiene personalidad, puede ganar a cualquiera y no hay excusas. A veces conseguir una victoria así es un refuerzo pero también puede llevar a relajarte. Y no queremos es".

Decías que en la Copa querías llegar lejos, pero ha caído uno de los más fuertes de Primera RFEF. “Es un equipo que juega muy bien. Los puntos que tiene los tiene de forma merecida. No hay tanta distancia entre ese equipo y la Segunda División. Vamos con la intención de hacer un buen partido y de ganar”.

¿Quedan limitadas las rotaciones? “No tengo mucha opción. Además por la norma no puedes usar muchos chicos del filial. Hemos tenido suerte relativa con la fecha de los partidos. Cualquier profesional puede aguantar ese ritmo. Jugarán los mejores para ganar ese partido”.

¿Es un buen momento para reivindicarse? “Cuando hay bajas, el que sale tiene que decir que está aquí. Y el otro día hubo gente que lo hizo. Mañana también habrá esas posibilidades. Estoy muy convencido de que vamos a hacer un buen partido. Tener una plantilla de 20 y pico con jugadores dando el nivel es la leche”.

¿Qué rival esperas? “No va a cambiar mucho. Hará lo que hacen porque lo hacen muy bien. Tienen plantilla muy amplia con jugadores diferentes. Creo que va a ser un partido divertido”

¿Es bonito poder jugar contra un Primera? “Sí, es prestigio para los jugadores. Que la gente tenga el premio de ver un Primera. Y seguir con la buena dinámica e ir cogiendo confianza. Es un partido muy importante”.

También es un partido importante el del Racing… ¿cómo lo planteas? “Sencillo. El partido más importante es el de Castellón. No existe el partido del domingo. No voy a hacer la alineación pensando en el domingo”.

De cara al futuro, ¿qué baja trastoca más? ¿Luismi o Costas? “Son buenos jugadores. Me sabe mal por ellos. Pero los que salieron el viernes estuvieron a gran nivel. No tengo mucho problema. Luengo estuvo a gran nivel. Luismi de central, Pomares…”

¿La presencia de Leo Román en la Primera eliminatoria fue un fallo de cálculo? “Es una norma un poco rara. No está muy clara. No queremos correr riesgos. Vendrá Marco con Braat. Creo que lo que dice el Granada tiene parte de razón pero no correremos riesgos”.

¿Analizáis el por qué de las lesiones? “Hay muchos datos y se ven los esfuerzos de los jugadores. Es increíble. Te pones a analizar. Intentas buscar motivos. Por ejemplo Viti hace muchas cosas, y tuvo la molestia. Buscamos mejorar pero no culpables. Pasa porque ha tenido que pasar. Uno se rompió en Pachuca, otro entrenando, otro en Miranda… o sea que el terreno de juego tampoco”.

¿Cómo le tiene que jugar el Oviedo al Castellón? “Como somos nosotros. Planificaremos una presión para su salida, porque hacen cosas diferentes pero vamos a ir arriba a intentar robar en su campo. E intentar atraerles con balón para encontrar espacios”