Luis Carrión antes de la 'final' ante el Eibar: "Hay que dar tres pasos para hacer algo histórico"

Luis Carrión, entrenador del Real Oviedo, compareció ante los medios de comunicación antes del partido de este miércoles en Ipurúa frente al Eibar que resolverá las semifinales del playoff de ascenso a Primera División.

Semana corta. “Poco tiempo para todo. Para poder pensar demasiado. Nos ha dado tiempo de analizar lo del otro día y tratar de mejorarlo. Hemos visto cosas que poder hacer de cara a mañana”.

Qué has encontrado. “El partido creo que es completo. A pesar de que no hubo muchas ocasiones, hubo alguna transición. Nos faltó algo de descaro en los últimos metros y entiendo que ellos no querían abrirse demasiado. La vuelta será diferente. Tenemos que hacer alguna cosa parecida y otras cambiarlas”.

¿Hacer el partido largo puede ser una buena medicina? “Nuestra mentalidad no es esa y cambiarlo ahora sería complicado. Incluso yendo con el marcador a favor no seríamos capaces de cambiarlo. Iremos a atacar desde el primer momento. Ellos estarán más juntos que otras veces y es normal. Tendrán en su cabeza que el resultado les vale. Tenemos que estar bien y conseguir ganar”.

Seoane. “En la convocatoria entrará. Es un jugador importante y hay que ver qué hacer sobre todo pensando en hacerle daño al Eibar. Nos da más posibilidades. Cuando ha estado en doble pivote lo ha hecho muy bien. Lo importante es ser un equipo competitivo y a ganar”.

Dos delanteros. “Tuvo que ver en lo que yo pensaba que podía hacerles más daño. Mejoramos bastante la presión pero nos faltó movimientos para generar espacios que habíamos visto y no aprovechamos demasiado. Es un equipo que presiona alto y hay que moverlos”.

Dedicaste mucho al vídeo o a la charla. "No pudimos dedicar mucho a lo táctico porque lo importante ahora es recuperar a la gente. Hemos jugado varios partidos contra ellos y los conocemos".

¿Partido parecido a la liga en Ipurúa? "No lo creo. Hay diferentes opciones que tiene el Eibar ahora, pero aquel de liga tenían que ganar sí o sí. En Oviedo cambiaron jugadores que les hicieron ser más fuertes en la parcela defensiva. Nosotros tenemos que ganar un partido de los dos y vamos convencidos de que tenía que ser este".

Dóble pivote. "Puede ser una opción. En liga el partido fue de ida y vuelta, pero en playoff estuvimos mejor en vigilancias. Nos faltó atacar algo más. A veces, contra un equipo que te presiona hombre a hombre se trata de mover y aprovechar espacios".

Estadística. “Casualidad no será. Tu cabeza te dice que si empiezas con 0-0 y acaba así ya has pasado. Y muchas veces tiendes a proteger lo que ya tienes y a veces sale mal. Son buen equipo y tienen un entrenador valiente. Hay que analizar cómo hacerles daño. Ojalá siga mejorando la estadística”.

¿Puede pesar al Eibar? “Ojalá, pero no lo sé. Son bueno jugadores. No creo que a Arbilla, León, Stoickhov o Luca que les pese por cómo juegan. Ojalá. Intentaremos con nuestro juego que tengan dudas. Si les metemos en problemas y tenemos ocasiones en su cabeza estará eso”.

¿Qué partido le viene bien al Oviedo? “Cuando hemos un partido 'a hostias' hemos llegado con mucha gente y no ha ido tan mal. Generamos bastante, llegamos mucho, tuvimos ocasiones. Estamos preparados para eso pero también tenemos que estar preparados para lo otro, para un ataque más estático y bloque bajo del Eibar. El otro día hubo muchas llegadas. Bastantes situaciones que son muy claras y que pueden ser gol”.

¿Qué pide a los futbolistas? “Que se equivoquen, que no tengan miedo a fallar. El resultado ya nos da eso. El otro día quizá nos faltó un poco. Generar más uno contra uno y que salgan. Ellos defienden bien en bloque bajo”.

Si pesa el factor sorpresa en el once. “Juegas tantos partidos seguidos que ya nos conocemos y contra Etxeberria he jugado mil veces. Los partidos que hemos jugado han sido muy parecidos. Este último el más cerrado. Tengo armas en el equipo para cambiar cosas y espero que salgan bien”.

¿Qué has hablado con Jesús? “Tiene Estuvimos hablando de fútbol porque me gusta y tiene su opinión. Hablamos de cosas que él haría y cosas normales. Y luego un poco también de cosas personales, de conocer a mi mujer por ejemplo (risas). Un amigo. Hemos hablado mucho durante todo el año. Estoy contento de haberlo conocido”.

Jesús Martínez. “Me enorgullece que piense así de mí. Yo he hablado con él y ahora mismo estamos en esto. Si ascendemos será así y ojalá sea así. Hay que dar tres pasos para hacer algo histórico y es en lo que estamos. Estamos convencidos de que va a salir bien”.

¿Cómo prepara el partido? “Durante todo el año hemos ido trabajando todas estas cosas. Contra bloques bajos, con remontadas, que íbamos ganando y hemos tenido que defender… y creo que tenemos respuesta para todo. Lo importante es la personalidad de cada jugador y que no tengamos miedo a nada”.

Es más importante los que acaben que los que empiezan. “Tenemos suerte que muchas veces este año ha sido más importante la gente de la segunda. Todo cambia en función del partido pero tenemos muchas opciones en el banquillo”.

¿Recuperar a Seoane hace plantear jugar con tres? “Es una opción. Lo que siempre intento mirar es como hacer daño al rival más que como defenderlo. El otro día jugamos por primera vez con dos delanteros para hacer daño al rival y creo que más o menos salió bien. En función de una pieza u otra… Es una opción que valoramos”.

Desplazamiento afición. “Otra cosa más por la que pelear. Ya paso en el último partido de Loga. No estamos ajenos. Lo vemos y estamos orgullosos. En este barco somos mucha gente y eso es un plus. Llevamos unos días increíbles. Ojalá mañana al final también lo sea. Tenemos mucha gente a nuestro lado y todos vamos a ser parte importante para poder ganar mañana”.