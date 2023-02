El lío de la Primera RFEF: ¿Cómo afecta al fútbol asturiano?

La batalla vuelve a estar abierta. No hay equipos asturianos en Primera RFEF, pero los que aspiran a llegar a esa categoría desde la antesala, la Segunda RFEF y los que miran también desde abajo aspirando a escalar, en Tercera RFEF observan atentos cómo se va desencadenando la situación.

El futuro de la tercera categoría del fútbol español está en el aire y la Federación se plantea romper por lo sano y retomar el modelo antiguo de la Segunda División B. Pero eso dejaría una categoría en principio con más equipos y con más grupos que la Segunda B tradicional.

La disputa parte por el modelo de gestión de la categoría. La intención del ente federativo de crear un modelo de control económico no ha caído bien en un sector de clubes que lo rechazan, mientras otro grupo pide que se corrijan las enormes desigualdades existentes entre los equipos. Las posiciones están lejos de encontrarse.

No afecta directamente a ningún equipo asturiano, pero indirectamente afecta a toda la estructura del fútbol. Sobre todo a los equipos de Segunda RFEF que aspiran a llegar a Primera RFEF como preludio de la élite. Es el caso del Real Avilés. También a los equipos de Tercera, que volverían a quedar a un paso de Segunda B y de ver cómo se estructuraría esa nueva categoría. Es el caso del Caudal Deportivo, siempre aspirante a dar el salto. Diego Baeza, presidente de los blanquiazules y Sergio Villanueva, director deportivo de los mierenses hablan en Deportes COPE Asturias de cómo afectaría a ambos clubes.

De momento, como parte no implicada, en el Real Avilés Diego Baeza ve los toros desde la barrera: "De momento lo vemos con tranquilidad, desconocemos la disputa en profundidad. Sabemos que son discusiones entre clubes de Primera RFEF y la Federación y el único que puede decidir cualquier cosa en ámbito económico es la Federación. Volver a lo de antes lo veo prácticamente imposible. Habría que hacer una reestructuración tan grande que sería una estocada para lo que es el fútbol”.

En esa misma línea se expresa Sergio Villanueva: “Son muchos castillos en el aire. Sería muy complicado hacer ese cambio de manera tan brusca. A los equipos de Tercera nos volvería a dejar más cerca del fútbol profesional, pero con el problema que también conlleva. Sería muy complicado para clubes con pocas posibilidades”.

Las ansias de los equipos de ocupar esa primera plaza directa de ascenso hace que haya apuestas desorbitadas para la categoría, y de ahí parten los problemas. Los que pueden permitírselas lo hacen. Los que no pueden permitírselas y aun así lo consideran y se endeudan también lo hacen y los que no pueden permitírselas y no lo hacen, salen perjudicados. Es algo hacia lo que apunta Baeza: "Volver al modelo anterior sería un paso atrás. Ya has apostado por la Primera RFEF que es un formato totalmente profesional. Existe una inflación en los sueldos, dicen incluso que hay jugadores que cobran más en Primera RFEF que en Segunda División. Yo apuesto más por un control económico que por una reestructuración”.

Una opinión que comparte Villanueva: "Si te exigen unas cosas pero luego hay barra libre en sueldos y fichas, no lo veo muy igualitario. Me parecería bien marcar unos márgenes. Unos límites de los que no te puedas salir”.