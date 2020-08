El Liberbank Oviedo, a reinventarse

Tiempo de cambios y tiempo de reinventarse. El Liberbank Oviedo Baloncesto ya trabaja con vistas a la nueva temporada. El club carbayón tendrá mucho trabajo por delante para confeccionar la plantilla para el próximo curso. En ese escenario trabaja Héctor Galán, director general del OCB, que este miércoles se ha pasado por Deportes COPE Asturias.

“Llevamos unos meses con situaciones nuevas y con muchos problemas encima de la mesa”, reconoce Galán, como consecuencia de la COVID-19. Para el director general del Oviedo Baloncesto, hay nuevas circunstancias a las que hacer frente en el club. “Este escenario es nuevo para todo el mundo, nosotros nos estamos enfrentando a situaciones nuevas en cuanto a contratos. Toca negociar a la inversa de lo que hacemos en verano. Otros veranos toca fichar y este año toca “desfichar”, que es más desagradable y más complejo”, asegura.

Por ejemplo, hace pocos días se produjo la marcha de un jugador como el finés Nuutinen, de quien destaca que “son temas económicos. Matti es un jugador fantástico para la competición y también en lo personal. Su contrato condicionaba mucho un presupuesto muy ajustado”, o la previsible rescisión de Wright. Galán reconoce que “la de Devin es una situación parecida, a la que se añade un componente deportivo, porque este año las cosas no han salido como queríamos”.

Ahora toca partir de cero y confeccionar una plantilla para que el 1 de septiembre comience los entrenamientos. Se busca la renovación de Oliver Arteaga. “No es una situación del todo mala. Lo que teníamos antes condicionaba mucho el presupuesto, pero ahora se puede equilibrar un poco más. Es clave para nosotros que Arteaga siga; a nivel humano y profesional es necesario mantener una referencia. A partir de ahí nos va a tocar valorar las opciones que hay en el mercado e intentar hacer la mejor plantilla posible”, admite el director general del Liberbank Oviedo.

Héctor Galán también ha valorado la comprometida situación en la que se encuentra el club en lo referente al aforo de Pumarín y a los socios de la entidad. “Hay varios escenarios abiertos. Aún no hemos planteado el tema de los abonos del año pasado. Tenemos que ofrecer opciones a los abonados para compensar por los partidos no jugados. Respecto a la campaña del año que viene, no me gusta la idea que tenemos encima de la mesa. Nuestra cancha es Pumarín y estará muy limitado. Si tenemos que jugar en Pumarín, nuestra campaña será extraña, complicada y poco rentable. Una limitación de aforo nos mata. Hemos planteado la opción al Ayuntamiento del Palacio de los Deportes. No es un tema sencillo, pero veíamos una opción para que la situación no fuese tan grave. Si no puede ser, nos movemos en un escenario más complicado”, concluye.