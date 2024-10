Leo Román, en COPE Asturias: "Aquí hay un carbayón más para siempre"

El oviedismo sigue recordando con una mezcla de cariño y nostalgia la temporada 2023/24. Por primera vez desde el regreso al fútbol profesional en 2015, los azules alcanzaron el playoff a Primera División, quedándose a las puertas del ascenso en Cornellá.

En aquella plantilla, dirigida por Luis Carrión, destacó un Leo Román que, tras su cesión en el Carlos Tartiere, ha disparado su estatus hasta convertirse en portero del RCD Mallorca en Primera División.

Leo Román ha concedido una entrevista a Deportes COPE Asturias para despedirse del Real Oviedo. "Cuando te vas acabas haciendo una despedida con una carta y me hubiera gustado que hubiese sido de otra forma. Tenía ganas de esta entrevista y poder agradecerles todo lo que me dieron y me siguen dando. Aquí tienen un carbayón más para siempre", dijo el portero en COPE.

una temporada inolvidable

Recuerda Leo Román su temporada en el Real Oviedo, donde llegó cedido por el Mallorca, su club en la actualidad. "Salí de Mallorca con la rabia de demostrar quién soy. Tuve la suerte de caer en el lugar adecuado para demostrarlo", explica.

Echa la vista atrás y recuerda con emoción una temporada que, a pesar de no conseguir el ascenso, fue histórica para el Oviedo. "Fue un año increíble, inolvidable. No conseguimos el ascenso, pero estoy seguro de que se conseguirá porque hay una estructura dentro y fuera del club para conseguirlo. No sé si será este año o más tarde, pero se terminará ascendiendo".

lAS 'FOTOS' DLE PLAYOFF Y EL SUEÑO FRUSTRADO EN CORNELLÁ

En su álbum de fotos del playoff de ascenso, Leo Román rescata varias fotografías que permanecerán en su memoria. "Los recibimientos eran una locura. Llegar a las 3 o 4 de la mañana y ver a tanta gente esperándonos nos hacía pensar que lo podíamos conseguir", relata.

También recuerda con especial emoción la actuación de Melendi sobre el césped del Tartiere y el ambiente que se generó en el estadio. "El equipo estaba en el túnel y yo estaba 'medio empanado' viendo la actuación a Melendi (risas). Viendo las imágenes de como lloraba la gente... fue espectacular. Con el gol de Masca la gente vio el ascenso ahí, lo pudimos tocar. El 1-0 era bueno, pero no era tan bueno. El 2-0 hubiese sido un resultado que nos hubiera dado mucha tranquilidad para afrontar el partido de vuelta en Cornellá".

El partido de vuelta de la final del playoff contra el Espanyol aún permanece en la memoria de los protagonistas de aquella historia, entre ellos Leo Román. "Todos pensamos que iba a ser el día, pero no pudo ser. Pasa en el fútbol y en la vida, pero hay que quedarse con lo positivo: demostramos a la gente de Oviedo que se puede conseguir el ascenso, que se puede lograr. Fue un paso firme y creo que, desde entonces, el ascenso está más cerca".

En caso de que el Oviedo hubiera ascendido a Primera División, Leo Román hubiera tenido que escoger entre seguir en Oviedo o formar parte de la plantilla del Mallorca, club al que pertenece. "Sería decidir entre papá o mamá. Aquí siento mucho cariño, es mi casa, pero el año de Oviedo me lo llevo para siempre. En mi carrera ha sido un punto de inflexión y creo que cada vez que vuelva por allí me van a dar mucho cariño".

EL SUEÑO DE PRIMERA

Leo Román 'promocionó' a Primera como sus compañeros Viti Rozada y Abel Bretones. "El nivel de muchos jugadores de aquella plantilla era de Primera. No lo digo por quedar bien, estoy seguro de que el club acabará ascendiendo seguro. El aura que se generó en Oviedo fue muy especial. Acabará llegando. El equipo se merece estar ahí y creo que al final estará".

El actual portero del Mallorca sigue pendiente del Oviedo, al que ve por televisión cada vez que se lo permite la agenda. "Lo veo cada vez que puedo. Hay un equipo muy bueno, se mantiene un buen bloque del año pasado y se ha fichado muy bien, me gusta mucho la plantilla. Por eso hablo de ascenso, porque se ha invertido muy bien y los jugadores que se han fichado tienen mucha calidad", explica.

El guía de aquella plantilla fue Luis Carrión, ahora entrenador de Las Palmas. "Es muy bueno. Nos consiguió contagiar que el equipo no podía estar en mitad de tabla, nos lo decía muy claro. Era muy transparente y muy motivador. Tenía una forma de ver el fútbol muy valiente que a mí me encanta. Fue una pieza clave en lo que vivimos el año pasado", dice sobre Carrión.