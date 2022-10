Julio Llanos relata su accidente en COPE: "Patinamos bastantes metros con el coche volcado; he vuelto a nacer"

El Ceares se enfrentaba al Titánico en Tercera RFEF este pasado domingo 2 de octubre en el campo de Las Tolvas. En el camino al estadio para disputar el choque, el cuerpo técnico del Ceares sufrió un accidente de coche que terminó con primer y segundo entrenador en el Hospital Vale del Nalón. Un coche invadió el carril por el que circulaban y se dio a la fuga. Afortunadamente, ninguno de los dos tuvieron consecuencias más allá de las lógicas magulladuras como consecuencia del choque. Julio Llanos, técnico del Ceares y que iba conduciendo el coche, explicó el accidente en Deportes COPE Asturias.

En primer lugar, ¿cómo estáis?

"En shock por el accidente. Tengo magulladuras y heridas por todo el cuerpo. Al final fue un golpe en la cabeza y algo cervical. La columna la tengo bien también. Por suerte, serán cosas que pasarán con el tiempo. Ayer volví a nacer".

¿Qué recuerdas?

"Ibamos a jugar a Laviana. Sobre las 10:30 horas estábamos en la AS-117. Un poquito más adelante ves Ganzábal a la izquierda. Estábamos adelantando a una velocidad normal, hablando del partido. Cuando llegamos a la altura del coche, que habría cuatro metros entre ambos, aparece a nuestra derecha un coche con una velocidad tremenda. Se nos puso a la altura e hizo el movimiento de meterse entre los dos: nosotros y el coche que adelantábamos. Fue de locos. Miguel, mi segundo entrenador, me dijo "¡cuidado!". Yo pegué un volantazo a la izquierda para tratar de evitar el contacto entre todos, pero no había sitio. Ahí había un espacio de piedra en forma de triángulo. Contacté con la parte izquierda con la mediana, un impacto tremendo. ¿A partir de ahí? Me agarré fuerte al volante, notamos que el coche había volcado y se estaba deslizando. Saltaron los airbags de los dos lados. Miguel y yo estábamos aturdidos. Miguel salió por su propio pie y yo salí a rastras. Cuando miramos hacia atrás, no había absolutamente nadie en la carretera".

¿Lograsteis salir del coche y no había nadie cuando pedisteis ayuda?

"A esas horas de la mañana, un domingo, pondría la mano en el fuego que era alguien que venía de fiesta para hacer una maniobra así. No había nadie en la carretera después del accidente, era como si estuviéramos viviendo un sueño. Pasaron cincuenta segundos y no vimos a nadie. Yo perdí un poco la consciencia. Miguel me trató de mantener despierto por miedo a algo mayor. Por suerte, apareció un coche. Curiosamente eran tres jugadores de mi equipo: Llerandi, Mateo y Edu. Nos vieron, se pararon y empezaron a llamar a la Guardia Civil, la ambulancia etc. Fue una situación dantesca".

Recorristeis muchos metros con el coche volcado...

"Sí, de lado. El coche pegó contra el muro y no sé muy bien donde nos arrastró. Fuimos patinando bastantes metros, la verdad. Luego saltaron los airbags y, cuando paró, el coche volvió a la posición normal por la inercia".

¿Qué pasó después?

"Llegó rápidamente una UVI móvil, me pusieron una vía y me pincharon. Estaba un poco desorientado. Miguel estaba mejor, yo no podía ni levantarme. Nos llevaron al Hospital de Riaño. Tanto él con un golpe lateral que tenía como yo en la cabeza, la espalda desencajada, los brazos... nos hicieron pruebas. Gracias a Dios se vio que no había nada importante. Son magulladuras que pasarán los días e iremos mejorando. Sobre las 18:00 horas nos dieron el alta".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Habéis vuelto a nacer.

"Totalmente. El coche está para chatarra. Sí pediría que si alguien puede saber quién fue el coche que se dio a la fuga, alguien que pueda tener alguna información... que nos ayude. El hecho de tener un accidente tan grave y no tener la culpa, es duro. Si alguien nos puede ayudar, que lo hagan de cualquier manera. Sería fantástico para el papeleo y, sobre todo, por la justicia. Vas en coche un domingo por la mañana y pueden acabar con tu vida. Si alguien nos pudiera ayudar estaríamos muy agradecidos".