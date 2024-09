Juanma Castaño, 'alucinado' con el Sporting: "En el derbi me pareció el Manchester City"

Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, recibirá este jueves el premio 'Gijonés del Año 2023', reconocimiento que otorga la revista Vivir Gijón. El periodista gijonés se pasó por Deportes COPE Asturias para hablar del premio en la semana en la que el Sporting venció en el derbi asturiano frente al Oviedo.

Enhorabuena por el premio. ¿Cómo estás? "Estoy muy bien. Buena semana, trabajando a tope, listo para irme a Asturias el jueves. El premio es importante, pero lo más importante es pasar un par de días en Gijón".

¿Cómo te sientes al recibir el 'Gijonés del Año'? "Es bonito, pero me da un poco de vergüenza. Me produce cierto rubor que te digan que soy el Gijonés del Año 2023. No estoy muy de acuerdo, pero tampoco estoy de acuerdo con otras cosas peores que me pasan y las acepto (risas). Como decía aquel, 'no lo merezco, pero lo trinco', pues eso. Encantado de recibirlo en Gijón rodeado de mi gente".

COPE Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE

¿Es cierto que estarán presentes los presidentes de Sporting y Oviedo? "Eso me dijeron. No quiero obligar a nadie porque cada uno tiene sus planes de vida y parece que alteras un poco lo que haces un jueves por la noche. Me parece una buena noticia si están. Todo el mundo sabe que soy del Sporting, pero no tengo nada en contra del Oviedo y me encanta que a los dos equipos les vaya bien y que vivamos derbis con buen ambiente y buen fútbol, lo más arriba los dos. No soy de esos radicales que buscan el mal ajeno".

Lo que no consiguió la comida de directivas en el derbi... "Por eso me cuesta creerlo, pero ojalá se dé. Ese será otro premio, que los presidentes estuvieran allí juntos".

¿Pudiste ver el derbi? "Sí, lo vi. Tenía una celebración en casa y cuando hay mucha gente no tienes una atención plena, pero lo disfruté mucho. El Sporting, al lado de lo que habíamos visto en los derbis, me pareció el Manchester City. Un derbi con esas ganas, esa intensidad... Ya era hora de que nos dieran motivos para estar orgullosos".

COPE El periodista gijonés disfrutó de la victoria del Sporting en el derbi

La tendencia en los derbis parece cambiar del Oviedo al Sporting. "Sí, pero no nos debemos quedar con que las temporadas las tienen que marcar los derbis. Ahora quedan 38 partidos y es tan importante lo que viene ahora como lo de antes. En Santander contra el Racing nos jugamos tres puntos importantísimos ya. No puede haber relajación, este tiene que ser el primer paso para establecer una comunión entre equipo y afición. Lo de la afición es increíble, no se les puede dar menos y recibir tanto como se está recibiendo. Hay una generación de jóvenes que tienen El Molinón de forma muy distinta a lo que había hace años. Creo que es una cosa generacional, que los jóvenes hoy son menos críticos, disfrutan más de las cosas y lo dan todo en el campo. Es alucinante ver como están ahora el Tartiere y El Molinón".

Récords de abonados y muy buenos números de asistencia en Segunda. "El fútbol se ha convertido en algo festivo. Vienen muy bien los éxitos a nivel nacional, de la Selección. Que los chavales vean a Lamine Yamal y a Nico Williams como sus ídolos. Que el fútbol sea atractivo a nivel nacional e internacional lo convierte también en atractivo a nivel local. Hay una generación de sportinguistas que estarán deseando que el equipo dé el salto a Primera División para poner al equipo en lo más alto"

¿Ves al Sporting peleando por el ascenso de nuevo? "No me atrevo a decirlo. Me gusta más Rubén Albés que Ramírez, pero tampoco lo conozco lo suficiente y le doy mucho mérito a lo que se hizo el año pasado. No era un equipo para tirar cohetes, pero compitió hasta el final. A mí el Sporting me gustó mucho en Barcelona, pero mucho. Me da pena que el capítulo de fichajes no haya sido lo que esperábamos, pero espero que Rubén Albés consiga un equipo que nos haga sentirnos orgullosos a final de temporada".

Gijonés del Año. "Me lo dan por el curro en la radio. Este es un premio para todos los asturianos y asturianas que escuchan El Partidazo cada noche, para todos los que me ven como un tipo que dice lo bonito que es Gijón, lo bonito que es Oviedo y que hay que comerse una fabada en Llanes. ¡Lo que no entiendo es lo que hace toda esa gente que no nos escucha! (risas)"