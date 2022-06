'Jota' Rodríguez en #DCA: "Es importante que la gente que esté en el día a día conozca el club"

A las puertas de un cambio de propiedad en el Sporting, con la inminente llegada del Grupo Orlegi como máximo accionista, son muchas las preguntas del sportinguismo en cuanto al futuro. El viernes 24 de junio, en Deportes COPE Asturias, Ramón Tuero decía que le gustaría que los dueños del Sporting fueran "sportinguistas". Sobre las palabras del concejal de Deportes de Gijón, 'Jota' Rodríguez dice que no le preocupa en exceso. "Es un debate que no va muy allá. Hoy en día hay cantidad de clubes en manos de empresarios extranjeros. Lo ideal es que fueran de Gijón y sportinguistas pero no hay capitál aquí en Asturias, o no lo parece, para invertirlo en un club de fútbol".

"No voy a decir que me inquieta, pero sí me llama la atención que solo una persona de Gijón esté dentro del club. En el Oviedo, las personas del Consejo son ovetenses. El único gijonés, de momento, es Gerardo García. David Guerra, posible director general, no es de Gijón. No hay una vinculación expresa con Gijón. Si hay que censurar algo, es eso", dice 'Jota' Rodríguez sobre el hecho de que haya solo un gijonés, por el momento, en el boceto de la estructura de Orlegi para el Sporting.

Cuenta el periodista del Diario AS una anécdota con Emilio Pérez de Rozas donde, en 2015, le decía que el Sporting era de los pocos clubes que aún mantenían un arraigo con la sociedad a la que pertenece. Ahora, con la llegada de Orlegi, ese arraigo se mitiga, como ocurre en otros muchos clubes del fúbtol español con inversores extranjeros. "Hay que ver si algún veterano del Sporting se puede incorporar para ayudar en la gestión", apunta 'Jota'.