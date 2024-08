Jordy Caicedo, el nuevo 'Toro' del Sporting: "Mis referentes son Drogba y Lukaku"

El internacional ecuatoriano Jordy Caicedo fue presentado de forma oficial como nuevo jugador del Real Sporting de Gijón en la Escuela de Fútbol de Mareo. Su fichaje fue uno de los primeros de cara a la temporada 2024/25. El 'Toro', como le ha apodado Rubén Albés, llega del Atlas tras la salida de Djuka al club rojinegro, también propiedad del Grupo Orlegi.

Bienvenida. "Estoy con muchas ganas de aportar. Estoy a disposición de mis compañeros para conseguir el objetivo de todos que es ascender a Primera División. Tenemos un gran cuerpo técnico y un gran grupo para lograrlo"

Características. "Me considero un delantero fuerte, potente y luchador. SIempre trato de estar en crecimiento, trato de mejorar con mis delanteros referentes. Me gusta jugar con mis compañeros".

Contactos para su fichaje. "Los primeros contactos fueron hace mucho tiempo, pero ahora con mi Selección en la Copa América me llamaron y hablé con Gerardo en Estados Unidos. Estoy agradecido con todos por el interés que han tenido por ficharme".

Referentes. "Didier Drogba y Romelu Lukaku fueron mis referentes cuando era joven. Convencido de que con mis virtudes haré las cosas bien demntro del campo".

Toro. "Lo he escuchado (risas). No me disgusta para nada, me gusta que me apoden así".