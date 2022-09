Jony: "Aún me siento en deuda con la afición; no sé si podré devolver todo lo que me han dado"

Jony Rodríguez compareció en sala de prensa después de debutar esta temporada con el Sporting en el triunfo ante el Ibiza (2-1). El extremo de Cangas ha hablado de sus lesiones, de cómo se encuentra y de la marcha de l equipo en este arranque de temporada.

¿Has encontrado la causa de las lesiones de todos estos meses?

"Nunca había sido un jugador que me haya caracterizado por estar lesionado. Todo empezó en Osasuna. Encadené dos o tres lesiones importantes y después se junt´ço con los meses que estuve sin competir en Roma. Ese fue el detonante. ¿Esta última? Había hecho todo bien.

¿Qué ha supuesto Abelardo en este proceso de recuperación?

"Mi relacion con el mister es muy buena desde hace muchos años. Me ha dado esa tranquilidad para que pudiese jugar tranquilo, con la mente despejada. La procesión va por dentro y lo he sufrido yo. Desde dentro, el cuerpo técnico, los médicos y mis compañeros me han dado una mano para poder trabajar bien y recuperarme lo mejor posible".

¿Cómo estás viendo al equipo desde fuera?

"Pues muy bien. El equipo empezó muy bien. En estos dos últimos partidos no estábamos bien con el balón, no estábamos siendo precisos. Sin embargo, en cuanto a actitud hemos estado muy bien. El equipo se lo ha dejado todo en todos los partidos. En estos dos últimos partidos hemos estado imprecisos".

¿Qué te está pareciendo la irrupción de Queipo?

"Muy contento de que la gente de la casa vaya asomando la cabeza al primer equipo. Dani se está asentando y es una buena noticia para él, para el club y para los chavales que vienen por abajo. También Diego, que se está asentando con nosotros. Hay que estar tranquilos y arroparlos para que ellos puedan demostrar su juego y que pueden estar con nosotros".

¿Sigues sintiéndote en deuda con la afición, como manifestaste en redes sociales al final de la pasada temporada?

"Por supuesto. No sé si voy a poder devolverlo todo, pero al menos un poquito. El año pasado cuando vine, lo hice con la idea de ayudar, de que el equipo estuviese arriba. Cuando acabó la temporada me sentía en deuda, mal conmigo mismo. De alguna manera, responsable. Me llegó un revés en forma de lesión en la primera jornada. Ahora, intentar coger ese ritmo competitivo. Quiero que la gente me vea a buen nivel y quiero verme yo, que soy el primer interesado".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Te dice algo estar en playoff a estas alturas?

"No, nada. Ya viste el año pasado. Es algo anecdótico a dia de hoy. Cuanto mas arriba estemos, mejor. Pero la posición a dia de hoy es totalmente anecdótica".

Hay ilusión en el sportinguismo por ver ese Cote-Jony en banda izquierda. ¿Lo habláis entre vosotros?

"Hay una ilusion creada por vernos juntos. Somos los primeros interesados en estar bien para ayudar al equipo. Ahora mismo están jugando Queipo y Diego, lo estan haciendo muy bien. Me va a tocar esperar. Cuando nos toque como el otro día, creo que estuvimos bien los que salimos. Le dimos ese oxígeno".

¿Os está costando más de la cuenta en El Molinón?

"Contra el Burgos estuvo bien, al Andorra se le gana. Contra el Racing mal y ante el Ibiza no estuvimos bien con balón pero sí en otros ámbitos. Somos autocríticos con nosotros mismos. No se puede fallar en ciertos pases muy faciles".