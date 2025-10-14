Jesús Martínez: "El sueño es estar en Europa, somos ambiciosos"

El propietario del Real Oviedo y presidente del Grupo Pachuca, Jesús Martínez, ha comparecido ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Carlos Tartiere para analizar la destitución de Paunovic, la llegada de Luis Carrión y la situación actual del equipo.

Presentación. "Hoy era importante dar la cara. Me siento muy contento por el recibimiento. Estoy orgulloso del trabajo que hemos realizado durante estos tres años. No veníamos a vender humo, sino a trabajar. Y no vamos a dejar de trabajar por esta institución".

Destitución de Paunovic. "Quiero dejar muy claro que todos los días tengo contacto con la gente de aquí. El que toma la decisión final soy yo. A Paunovic le debemos muchísimo y se lo seguiré debiendo toda la vida. Su profesionalidad, su trabajo... Para mí quitar a un técnico siempre será lo más difícil. La cuestión humana es muy importante en la filosofía del grupo. La situación fue difícil. La decisión la tomo el miércoles por la noche. No me gusta despedir técnicos. El mundo del fútbol cada día es más difícil y tenemos que exigir más. El Real Oviedo es para nosotros nuestra vida".

Luis Carrión. "Yo no tengo rencor con nadie. Está clarísimo que él se equivocó. Con Carrión, el equipo jugaba bien y la gente estaba contenta. Pero todos nos hemos equivocado alguna vez. Carrión me pidió disculpas hace seis meses. Es un entrenador profesional, que tiene relación con todo el grupo de trabajo del club y que quiere al Oviedo. También hay mucha gente que está aceptando que se equivocó. Qué mejor que eso, que tenga esa humildad de reconocer su error. Mientras el beneficiado sea el Oviedo... Tengo mucha fe en que Luis va a sacar al equipo adelante. Me gusta la gente que tiene autocrítica".

Más de Paunovic. "A Paunovic se le despide por un tema deportivo, por los resultados. ¿6 puntos de 24 qué porcentaje es? Si hubiera tenido 12 o 14, no estaría fuera. Este equipo no es para estar fuera de descenso. Lo formamos para que sea un equipo grande. Somos una gente muy ambiciosa, el grupo más ganador del fútbol mexicano. Habladme de clasificaciones europeas, no del descenso. Yo no estoy pensando en no descender, sino en hacer algo más grande".

Plantilla. "Tenemos una plantilla super competitiva, tenemos jugadores muy grandes y no estoy de acuerdo con lo que dicen algunos. También me disculpo con las formas en las que se fueron algunos jugadores, no se va a volver a repetir".

Si no hubiera llegado Carrión. "También hubiésemos cesado a Paunovic, clarísimo".

Si relación desgastada con Paunovic. "No. Él tiene su carácter, yo tengo el mío. No es fácil cesar a un entrenador, me dolió mucho, por eso tardamos tres días. Yo le pido a la afición que ahora responda con Luis".

Mercado. "Traer a Jovic era una locura, mucho dinero. ¿Maksimovic? 5 millones de traspaso más el sueldo. Tengo que ser responsable, no iba a hipotecar al club. A lo mejor Paunovic se molestó por no traerlo, pero no me parecía el adecuado. Tuve un par de llamadas con él. Si en enero hace falta reforzar al equipo, se hará. Yo autorizo el 100% de los movimientos, pero también intervengo en el 80%. Agustín (Lleida) ha hecho un gran trabajo y estoy muy contento".

Objetivo para Carrión. "Yo quiero ir partido a partido. Él sabe que tiene un gran equipo, le gustan sus jugadores. Estoy convencido de que algunos pueden dar un gran potencial. Me gustaría que el equipo juegue bien y no volver a pensar en el descenso. De mita de tabla para adelante. Tenemos la desventaja de haber empezado mal, ante equipos poderosos, pero falta mucho camino por recorrer. Y Luis tiene mucho tiempo para hacer un gran equipo. y sabe perfectamente que tiene que darnos resultados, por eso le damos hasta junio".

Cazorla. "Es increíble que se atrevan a criticar a Santi Cazorla desde el anonimato. Me parece increíble que se dude de Santi. Nunca hay un no de él. Es intocable".

Cese de entrenadores. "Tienes razón. Con Bolo fueron los resultados. Con Cervera no me gustaba nada el juego del equipo. A Carrión le propusimos que siguiera, de ahí el error que reconoce. Era el que más me ha gustado por juego. Calleja... en cada esquina me decían que lo echara. Y con Paunovic, el mejor resultado. Ahora vuelve el entrenador con el que más me gusta el juego del equipo. A mí me gusta que el equipo gane y guste. A veces me ponía a ver al Oviedo y me ponía a llorar de lo mal que jugábamos ".

Ambiente para el viernes. "Me espero un ambiente increíble, que apoye al equipo. Estamos hablando del Real Oviedo. Quiero que la afición entienda que no tomamos decisiones que estén mal para el equipo, sería una locura. Queremos lo mejor para el Oviedo. Yo sé que el viernes el equipo y la afición lo van a dar todo. No se les olvide que hace unos años el equipo estaba quebrado, a punto de desaparecer. Esta afición vale oro".

Si había alternativa a Carrión. "Fuimos directamente a por Carrión, pero tengo por costumbre tener otros dos o tres en la recámara. Lo que pasa es que Carrión se venía nadando para aquí. Sabemos que rechazó a cuatro equipos. Yo vi los partidos con Las Palmas y no jugaba mal".

Críticas. "Yo no tengo Twitter, ni Instagram, no tengo nada. Soy viejito. A partir de que hay redes sociales, el fútbol está cambiando. Hay una presión impresionante y no hay que darles ese poder. El poder hay que dárselo a los que vienen al campo cada semana. Si también tuviera que estar pendiente de lo que dicen las redes, me pegaría un tiro. Cada día se destruye más en las redes".