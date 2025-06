Jesús Martínez no falla a su cita con el Real Oviedo: "El ascenso del Oviedo es el reto más importante de mi carrera"

El máximo accionista del Real Oviedo ya está en la ciudad. Jesús Martínez ha puesto pie a tierra este viernes por la mañana, aunque por inclemencias meteorológicas lo ha hecho en el Aeropuerto de Santiago, no en el de Ranón. Y ha llegado al Carlos Tartiere en coche, acompañado del presidente Martín Peláez, justo cuando el equipo se retiraba al vestuario después del entrenamiento matinal, el último de la semana y de la temporada antes del partido contra el Mirandés. Jesús Martínez ha llegado directo desde Estados Unidos, donde estaba acompañando a Pachuca en el Mundial de Clubes. El conjunto mexicano juega este domingo contra el Real Madrid. Pero el partido del Real Oviedo y la cita histórica que supone hace que Jesús Martínez no se lo quiera perder.

la importancia del partido

Porque la apuesta del Grupo Pachuca por el Real Oviedo está clara. El conjunto azul es el ojito derecho del máximo accionista. Y no lo oculta: "El ascenso del Oviedo como Grupo y como persona, por todo lo que significa para la gente, es el reto más importante que he tenido en mi carrera. El mayor sueño del Grupo Pachuca es dar a esta gran afición la satisfacción de estar algún día en Primera División".

charla con la plantilla

Nada más llegar a Oviedo, Jesús Martínez ha querido estar con el equipo. Ha charlado con Paunovic, al que todavía no conocía en persona, y ha querido dejar su sello en el vestuario, con una charla al equipo el día antes del partido: "Veo al equipo tranquilo. Lo veo bien. He hablado personalmente con cada uno de ellos. Porque todos han aportado. Han jugado casi todos. Les he nombrado a cada uno y les di las gracias. Los que están afuera es incluso más difícil y han sido muy importantes también".