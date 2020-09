"Creo que en las experiencias negativas es cuando más aprendemos. La pasada temporada no estuvimos a la altura y sabemos que tenemos que mejorar. Este año hay que mirar ya hacia el presente y el futuro inmediato. La experiencia negativa tiene que ser para mejorar, coger impulso y no repetir los mismos errores. En eso estamos", asegura Javi Fuego.

El centrocampista del Sporting explica que "ha llegado un nuevo cuerpo técnico con mucha ilusión y hambre, y eso es fundamental; se transmite en el día a día. El míster incide mucho en crear unos hábitos de trabajo potentes".

"Hemos sido un equipo sólido, hemos crecido en saber manejar los tiempos de los partidos, en saber que hay momentos en los que vamos a estar a merced del rival y disfrutar defendiendo", dice sobre el inicio de la temporada, con dos victorias contra el Logroñés y el Cartagena.

Javi Fuego asegura que nunca pensó en no cumplir su segundo año de contrato. "Estoy ilusionado, un buen inicio respalda esa ilusión. Hay veces en la vida, y en el fútbol, que hay un final soñado y otras en que las cosas no salen como uno quiere, pero no por eso hay que abandonar. Estoy ilusionado, como el primer día. Hay intengibles también a valorar. Puedo decir, bien alto y claro, que creo que estoy ayudando al club en todo lo posible".

Los canteranos

Javi Fuego se alegra del buen rendimiento de los jugadores más jóvenes. Para ellos, tiene un mensaje que intenta inculcar en el vestuario. "Creo que tienen un gran potencial. Lo más difícil es mantenerse, pero les auguro un futuro muy bueno. Les diría que sigan por ese camino y que aprendan a ser futbolistas las 24 horas al día. Es muy bonito venir a Mareo, entrenar y después jugar, recibir elogios o críticas, pero es muy importante lo que pasa fuera de Mareo: cómo llevas tu vida diaria, cómo cuidas la alimentación, el descanso. Creo que son cosas que hay que cuidar muchísmo y que los chavales tienen que mejorar para dar el máximo rendimiento. Mareo siempre ha dado buenos futbolistas. Creo que se vienen haciendo bien las cosas, con jugadores con grandes condiciones, pero también tienen que aprender a ser futbolistas y a quererlo de verdad. Una vez que te dan la oportunidad tienes que cogerla con todas las fuerzas y poner los cinco sentidos en ello".