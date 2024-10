Javi Calleja anuncia cambios ante el Mirandés: "Es el momento de rotar y que el equipo no se resienta"

Javi Calleja compareció en la sala de prensa de El Requexón en la previa del choque de esta martes (19:00 horas) en el Carlos Tartiere frente al CD Mirandés.

Sin tiempo para preparar el partido. "No hay casi tiempo para entrenar. Hay que ir al grano. Es importante saber a lo que juegas y la identidad que tienes. Cuando vienen estos tramos de calendario ya sabes tus fortalezas".

Bajas ante el Mirandés. "Perdemos a Pomares y Oier por sanción. Paulino no creo que llegue y recuperamos a Dotor. Braat tampoco va a llegar".

Ocasiones y goles. "Soy un convencido de que cuantas más ocasiones tengas, más fácil es poder marcar. Otros entrenadores piensan diferente y creen que ya llegarán sus oportunidades, que hay que tener calma. Tenemos margen de mejora en la efectividad".

Preparar un partido casi sin entrenar. "No pongo los calendarios, pero es complicado. Está todo muy apretado y es muy difícil preparar un partido un solo día. El Cádiz tiene menos descanso que nosotros para preparar la próxima jornada, por ejemplo. Independientemente de contra quién juegues, es importante en estos partidos sin tanta preparación que se juegue a lo que tú quieres".

Mirandés revelación. "A diez jornadas no creo en las casualidades. Si están segundos es porque están haciendo muy buen trabajo. Que hayan encajado solo tres goles dice mucho de ellos. Son rocosos, cuesta hacerles ocasiones. No hay que desesperar, hay que insistir para no desesperarte. Cuesta mucho generarles ocasiones y eso te puede llegar a desesperarte y a equivocarte".

Opciones en la plantilla. "En este tipo de circunstancias se benefician las plantillas más largas y con más calidad. A veces tienes muchos jugadores pero poco talento. Este momento es el de rotar jugadores y que no se resienta el equipo".

Comparación con Mirandés de otros años. "Otros años tenían jugadores que destacaban en ataque y este año su principal virtud es el bloque. Tienen muy asumido su papel y su camino que es no encajar".

Acumulación de partidos. "Uno mira el partido inmediato y ve lo que tiene en la plantilla para elaborar varios planes de partido. Hay mucha exigencia y queremos ganar todos los partidos. Tenemos que tener a todos los jugadores enchufados y necesitamos, por todo, rotar en algunas posiciones. Confiamos en que los que van a salir lo harán igual de bien que los de ahora para demostrar que se puede tirar de ellos cuando se necesite".

Sibo como titular en Málaga. "Apuesto por Sibo porque se lo ha ganado. Venían jugando todo Colombatto, Seoane y Santi, así que necesitamos jugadores de refresco que compensen las carencias que pueda haber a nivel físico. Quería meter a Colombatto y Cazorla con Sibo que aporta mucha energía, tiene disciplina y es un jugador de equipo. Va a pasar en estos partidos que vienen. Quizás contra el Mirandés jueguen los que lo venían haciendo o meter un cambio, igual que en Cádiz. Tengo el convencimiento de que juegue quien juegue, sea Del Moral, Sibo, Dotor o Cardero, lo harán bien".

Papel de Colombatto en el centro del campo. "Colombatto necesita tener el balón y nos da capacidad para dominar. Con Sibo buscaba presión alta y entrar desde segunda línea. Alberto libera más a Colombatto y, como es tan completo, le mete una gran asistencia a Paraschiv jugando ahí".

Horario para la afición. "Nuestra afición nunca falla. El calendario y el horario no es bueno. Por mucho que sientan al Oviedo hay que darle de comer a la familia y quizá muchos no puedan venir, pero ojalá puedan venir cuantos más mejor porque es una maravilla ver como nos apoyan en casa".

Cambios en el reglamento para los agarrones. "Parto de la base de que es muy complicado arbitrar y creo en la buena fe de los árbitros. Sí que es cierto que, en ocasiones, cuesta diferenciar criterios. ¿Por qué unas veces sí y otras no según la jugada? ¿Por qué cambian los criterios a lo largo de la temporada? Yo pienso que durante la temporada que te quitan y te dan. Me pone de peor humor cuando se equivocan desde el VAR que cuando un árbitro se equivoca en tiempo real. Lo que más enfada a los entrenadores es la diferencia de criterio de un partido a otro".

Regreso de Homenchenko. "Me imagino que también harán rotaciones. Le conocemos bien y vendrá motivado. El Mirandés se encuentra arriba y querrán vivir ese sueño que tienen hasta el momento. Es un jugador con buen desplazamiento, con mucho recorrido. Si juega tendremos que estar atentos a las virtudes que tienen".