El inspector de la Policía Nacional se pronuncia sobre el dispositivo del derbi asturiano: "El alcohol es un problema grave"

El dispositivo policial del derbi asturiano atrae muchas de las miradas en la previa de cada encuentro entre Real Sporting y Real Oviedo. El encapsulamiento de las aficiones y los tiempos de espera, entre otras cuestiones, han protagonizado cada reunión previa en Delegación del Gobierno en las últimas temporadas.

Pedro Aguado, inspector de la Policía Nacional, explica en Deportes COPE Asturias la enorme movilización de efectivos policiales para un Sporting - Oviedo. "Empleamos unidades de especialidad de la Policía Nacional para encuentros deportivos y orden público en grandes acontecimientos. Son cuatro grupos de intervención, además de los TEDAX, guías caninos, subsuelo y protección ambiental para el sistema de alcantarillado alrededor del estadio o la atención al ciudadano. También tenemos medios aéreos, con la unidad de drones que hace seguimiento de los equipos y a las concentraciones de gente. Trabajan más de 200 policías", explica Aguado.

No hay diferencias en el dispositivo de ida y vuelta. Tanto en Gijón como en Oviedo, la táctica es la misma. "Es el mismo dispositivo. En Oviedo solicitamos apoyo de otras ciudades, por ejemplo, Coruña o Valladolid, pero es el mismo dispositivo".

Una de las medidas más polémicas para las aficiones son los controles de alcoholemia a las puertas del estadio, antes del partido. "Es una medida que se puede adoptar... y se adopta. No se puede entrar a un estadio bajo los efectos del alcohol y de las drogas, lo dice la ley. Lo que dice el artículo es 'encontrarse bajo los efectos del alcohol', no habla de un límite. Si la persona presenta comportamientos extraños o malas conductas, actuamos. Es extraño que si das 0'01 de tasa de alcohol te afecte, pero hay que gente que sí le pasa", relata el inspector.

Pedro Aguado destaca que los controles de alcoholemia no son una 'amenaza', sino un recurso que se ha adoptado en el derbi asturiano. "Sí, hemos tomado esa medida en alguna ocasión. Se puede aplicar aquí y en otras ciudades. La ley toma esa determinación porque bajo la influencia del alcohol u otras sustancias, su comportamiento es violento. La ley trata de prevenir la violencia en estos espectáculos. Es un problema, un problema grave. La conciencia social dice que hay que beber antes de un partido y es lo que la norma trata de evitar: conflictos violentos".

El efecto del alcohol es uno de los mayores enemigos de la Policía en eventos de este tipo, según relata Pedro Aguado. "Los dispositivos son antes, durante y después. En el interior del campo, las gradas visitantes también tienen que separarse del resto de gradas. Nuestro deber es evitar conatos violentos por grupos radicales que no tienen otra intención que pegarse. Hay gente que no quiere ver el partido, solo quiere pegarse", explica.

Desde la Delegación del Gobierno se destaca que los episodios violentos entre aficiones han disminuido en los últimos años, pero el inspector recuerda que siguen existiendo problemas entre aficiones. "Ustedes puede que no lo vean, pero nosotros tenemos informaciones de que ocurre. Hay quedadas previas y el día posterior al encuentro. Nuestros servicios de información lo detectan y actúan. Muchas veces no se hace público, pero hay mucha fuerza policial para evitar estas cosas que siguen pasando. La intención de estos grupos, muchos prohibidos, es pegarse y hacerse ver", relata.

En cuanto a los tiempos de espera, Pedro Aguado recuerda que se han dado pasos adelante con respecto al pasado y que Asturias no es una excepción en los derbis de máxima rivalidad en el fútbol. "Hemos reducido mucho los tiempos de espera. Hemos pasado de cuatro horas a hora y media de espera. Es difícil escoltar el desplazamiento a 1.200 personas de una ciudad a otra". "Hay ciudades en las que se espera más que aquí, incluso. Los tiempos que se utilizan en el derbi asturiano son de los más cortos en comparación a otros sitios de España".

Cuestionado por los tiempos de espera, Aguado no descarta que puedan desaparecer en un futuro, pero apela a la educación y a la conciencia de los aficionados para que eso suceda. "Esperemos que sí se puedan anular los tiempos de espera, pero es una cuestión de educación y civismo. Si todo el mundo va a ver el partido de forma cívica, el partido, se cambiará. Aunque no se hagan públicos, muchas veces hay incidentes".

Por último, Pedro Aguado recuerda que la Policía Nacional no tiene nada que ver en la decisión del Real Sporting de rebajar a 570 las entradas facilitadas al Real Oviedo para el partido. "No tenemos nada que ver. La norma sigue siendo la misma y estamos preparados para trasladar a 500 o a 1.000 personas. Nosotros no hemos entrado en esa cuestión", remata.