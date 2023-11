La historia del 'sueño' de un modesto: "Volvería a jugarlo aunque me metieran 26 goles"

Ha pasado una semana del partido entre el Atlético Lugones y el Rayo Vallecano, pero sus protagonistas aún tienen muy presentes los recuerdos del partido "más importante" en la historia del club asturiano.

Los dirigidos por Christian Pito cayeron derrotados por 0-6 en un estadio de Santa Bárbara abarrotado, con más de 1.700 espectadores. Los goles de Falcao y Bebé, cada uno con un doblete, Sergio Camello y Ratiu redondearon lo menos importante de todo para los jugadores del Lugones: el marcador.

Diego Orihuela y Rafa de Diego en Deportes COPE Asturias

Más allá del resultado final, el partido estuvo repleto de anécdotas y pequeñas historias que perdurarán en la memoria de sus protagonistas. Rafa de Diego, portero delAtlético Lugones, explicaba a Pablo Acebo en Deportes COPE Asturias la historia detrás del penalti que le detuvo a Randy Nteka. "Le dije que ya estaba bien, que íbamos 0-6 (risas). Le dije que me hacía mucha ilusión pararle un penalti al Rayo así que le pregunté por dónde lo iba a tirar. Me dijo que se estaba jugando el puesto así que no me contestó", explicaba Rafa de Diego.

Más de 1.700 aficionados en Santa Bárbara para el Atlético Lugones - Rayo Vallecano.Atlético Lugones





Por su parte, Diego Orihuela nos explicaba la 'odisea' que vivió para estar presente en el partido. El jugador del Atlético Lugones, de Erasmus en Bari (Italia) recorrió más de 2.000 kilómetros para estar en el partido, aunque no llegó a jugar. "Salí desde Bari a Roma en un bus de seis horas. Luego en Roma estuve dos o tres horas visitando la ciudad y fui hacia el aeropuerto. Allí pasé la noche durmiendo en el suelo, de la mejor forma que pude porque no había otra. A la mañana siguiente cogí un vuelo a Palma de Mallorca y ahí hice una escala de once horas, así que me dio tiempo también a visitar Palma, que no la conocía y me gustó mucho", relataba.

Una experiencia irrepetible

Los jugadores del Atlético Lugones pudieron ver, por primera vez de cerca, a jugadores de élite, de Primera División. Rafa de Diego, portero, se llevó la camiseta de Stole Dimitrievski, guardameta macedonio del Rayo. Orihuela, por su parte, se hizo con la camiseta de Sergio Camello. El más afortunado en cuanto a las camisetas fue Pibe, que se llevó la de Radamel Falcao. "No se enteró del penalti que nos habían pitado y que luego fue el 0-1 porque le estaba pidiendo la camiseta a Falcao", contaba Rafa de Diego entre risas.

Diego Orihuela junto a Radamel Falcao.Corriere





A pesar de la polémica que han suscitado las goleadas de equipos como el Betis o el Getafe a equipos de categoría Regional en esta Primera Ronda de la Copa del Rey, en el Atlético Lugones tienen claro que repetirían de nuevo la experiencia a pesar del marcador. "Volvería a jugar contra el Rayo aunque me metieran 26 goles, lo mismo que mis compañeros", finalizaba Rafa de Diego.