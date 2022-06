Heri Frade en #DCA: "Ziganda era el entrenador ideal para el Oviedo"

La decisión de José Ángel Ziganda de abandonar el Real Oviedo ha generado multitud de reacciones en el entorno oviedista. Hemos hablado con Heri Frade, periodista de la Cadena COPE, sobre el adiós del técnico navarro en Deportes COPE Asturias.

¿Cuál ha sido tu primera reacción al adiós?

"Me sorprende lo justo, pero tenía esperanzas de que se quedara. Ahora sí que el vacío es total, salvo los ladrillos (jugadores) que ya tienes el proyecto empieza no de cero, pero sí de muy abajo".

El Oviedo vuelve a la casilla de salida: sin Director Deportivo y sin entrenador

"Tienes más cosas en propiedad, aunque algunos de los que tienes en propiedad son apetecibles y asequibles en el mercado. Ahora la gente que pensaba que esto salía de cero... de cero va a salir. El Director Deportivo necesitará plasmar la idea del entrenador que venga en el terreno de juego".

No veo que te sorprenda demasiado su salida.

"Había una posibilidad de que Ziganda hiciese un compendio total de la temporada y de que el tercio central de la temporada pesase. Él sabía que en el tercio central no tenía todo el apoyo del club".

¿Cómo crees que queda el club ahora?

"Se queda sin sus dos principales cabezas: entrenador y dirección deportiva. Dije el otro día aquí que lo lógico era, en primer lugar, renovar al entrenador y luego buscar el director deportivo acorde a esa figura y la gente se me echó un poco encima en las redes sociales. ¡Ahora sí que tienes que buscar las dos cosas (risas)! No pasa nada, hemos vivido más de 90 años sin Ziganda y podremos vivir alguno más, pero sí es cierto que vuelves a empezar casi de cero un proyecto después de un año en el que te quedas a las puertas de jugar un playoff. Que Ziganda se pudiera marchar por su pie, que era una posibilidad que no mucha gente contemplaba, estaba ahí. Ahora veremos si se va a otro equipo o 'barbecheando' espera a otro equipo en el que haya menos contestación popular, que creo que también lo ha metido en la coctelera, y también menos contestación interior cuando las cosas no iban bien, como sucedió en ese tercio central de la temporada. El Cuco ha hecho una visión global, ha repasado toda la película de la temporada y, seguramente, por eso y por todo el año y medio anterior ha tomado esta decisión. Está en su derecho, igual que el Oviedo está en su derecho de buscar un proyecto deportivo con dos cabezas diferentes".

¿Qué poso te deja la labor de Ziganda en el Real Oviedo?

"Consagrar a jugadores de cantera. El oviedista demandaba más identificación con lo que se veía desde el césped, que era la manera que tenía el club de ver las cosas. Era un entrenador ideal. Viti es mejor futbolista, Javi Mier es mejor, Lucas también... El Requexón ha dado futbolistas para Segunda División. Con otros entrenadores o cuando Michu los tuvo que sacar muy de repente por el tope salarial, no estaban tan hechos. Ziganda deja buenos futbolistas de casa para Segunda División. Creo que es su gran legado en el Oviedo junto a la salvación de la primera temporada".

También ha creado un debate en el oviedismo en torno al estilo de juego. ¿Cómo valoras eso de cara al futuro?

"Me da igual el estilo. Quiero que el Oviedo gane todos los domingos y supongo que los oviedistas también quieren eso. Hablamos mucho de eso en los años de Segunda B y Tercera. El estilo es el que te lleve a ganar. Ahí tienes al Tanerife, sin la mejor plantilla ni mucho menos y va a jugar la final por el ascenso. ¿Por qué? Porque lo tienen claro en las áreas. Yo quiero a ese Oviedo, el que gane los domingos. Y supongo que todos los oviedistas también. Hemos tenido entrenadores de todo pelaje. ¿De qué va esto? De ganar. Salimos contentos del Tartiere cuando ganamos. Y nada más".

En el Tenerife, Ramis también ha encontrado muchas críticas por el estilo y ahí está.

"Le pasa al Cholo Simeone en el Atlético. Encuentra crítica interior cuando pierde. La crítica que te hace daño es la de los tuyos. ¿Los de fuera? 'Tabaco', como dicen en el tute. El estilo es el que lleve al Oviedo, con unos mimbres, a ganar. Y punto".