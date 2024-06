Ya hay árbitros para la vuelta del Play Off: estos son los colegiados que dirigirán los encuentros

El Real Oviedo y el Sporting ya están concentrados en los partidos de vuelta de la semifinal por el ascenso. Este lunes la RFEF ha publicado los equipos arbitrales que dirigirán los partidos entre el Eibar y el Real Oviedo y entre el Espanyol y el Sporting. Galech Apezteguía arbitrará el partido del Real Oviedo y Moreno Aragón el del Sporting. Sánchez López estará en el VAR en el partido de los azules y Gorostegui Fernández en el VAR en el partido de los rojiblancos.

Y la designación no ha caído para nada bien en el caso del Real Oviedo. Lo primero, existe alguna suspicacia en el entorno por designar a un árbitro navarro para enfrentarse a un equipo vasco. Galech Apezteguía no ha sido designado este año en ninguno de los 21 partidos que ha arbitrado en Liga para arbitrar al Eibar. Sí ha arbitrado uno en Liga al Real Oviedo, la victoria 3-2 ante el Levante. Y uno en Copa del Rey, la victoria 1-2 ante el Manresa, en la que hubo importante polémica arbitral. Anuló un gol por fuera de juego, otro por falta previa y no señaló dos posibles penaltis para los azules. Tampoco ha caído mejor la designación de Sánchez López en el VAR. Es el árbitro que pitó el Real Oviedo - Tenerife, que acabó con el Oviedo abriendo la caja de Pandora y anunciando un viaje a Madrid para hablar con el CTA. Sánchez López no señaló penalti sobre Borja Sánchez ni a instancias del VAR.

Todavía peor recuerdo tiene José Ángel Ziganda, ex entrenador del Real Oviedo de Galech Apezteguía. Le expulsó dos veces en la misma temporada.

En el caso del Sporting, el árbitro elegido es Moreno Aragón. Fue el árbitro de la victoria contra el Eibar por 1-0 en la penúltima jornada. En el VAR estará Gorostegui Fernández.