Hassan: “No pensé en la rivalidad para venir a Oviedo. Es el mejor sitio para crecer”

El fichaje del verano en el Real Oviedo ya posa con su nueva camiseta. Hassan ha sido presentado en el Carlos Tartiere este martes y ha mandado un mensaje ambicioso en sus primeras palabras como jugador carbayón.

¿Cómo es la historia de tu fichaje del Oviedo? ¿Por qué te decides?

"En julio mis agentes me hablaron del proyecto del Oviedo y que me querían y confiaban en mí. Que era un perfil que faltaba en la plantilla. Las dos semanas después no escuché más sobre el tema, pero luego me llamaron para decirme que apretaban y me querían de verdad. Hablé con el entrenador, con el director deportivo y lo que me dijeron de cara al futuro y lo vi con muy buen ojo. Cuando acabé en el Sporting hablé con mi entorno para ver qué era lo mejor y vi que lo mejor era irme para crecer. Cuando vi la gran temporada del Oviedo y que me querían de verdad decido venir aquí".

¿Qué te ha pedido Calleja y qué puedes aportar?

"Hoy todavía hablé con él después del entrenamiento. Me dijeron que la plantilla era completa con buenos jugadores y que querían un jugador que pueda encarar, abrir defensas cerradas... Puedo aportar experiencia, tengo cien partidos en segunda y conozco la categoría. Estoy acostumbrado a ambientes calientes. Puedo aportar la manera de jugar, de ir hacia adelante y de generar peligro".

¿Cuál fue el factor para que te decantases por esta opción?

"La ambición del Oviedo. Encajaba con la ambición de jugar en Primera. Mi ambición es llegar a Primera y esa es la idea del Oviedo. Se quedaron a poco de lograrlo. Y ahora cuando ves el proyecto y la plantilla está claro que el objetivo sin duda es subir. Algunos jugadores también me escribieron. Es importante sentirse querido por los compañeros. Eso significa que te quieren de verdad y es muy importante eso para un jugador. Estoy acostumbrado a Asturias y se vive muy bien aquí. Mi familia está muy a gusto aquí. Esos factores hacen que haya venido".

Cambio del Sporting al Real Oviedo

"Hay mucha rivalidad y respeto mucho al Sporting, estoy muy agradecido por el año pasado y tengo amigos. Soy un profesional y lo que quiero es jugar al fútbol y crecer en mi carrera. Cuando veo los planes del Oviedo veo que es el mejor lugar para crecer y mejorar en mi carrera. No lo pensé mucho el tema de la rivalidad. Solo he visto una buena oportunidad para mí. Un proyecto con mucha ambición y lo que yo quiero de cara al futuro".

¿Cómo ha sido tu evolución en la categoría y qué tienes que mejorar?

"Creo que voy de menos a más. En el Mirandés era más un revulsivo. Luego en el Villarreal B también y luego estuve con el primer equipo. El año pasado era la primera vez que hice una temporada completa en la que me sentí de verdad importante y con protagonismo. Voy de menos a más y estoy contento de estar aquí para seguir mi camino".

Mejorar números

"Siempre he dicho que no soy muy fan de las estadísticas, son importantes pero no es solo eso. También hay que disfrutar en el campo y hacer disfrutar a la gente que paga por venir. Pero los números a un futbolista te dan la vida, te dan un mejor contrato, te abren puertas... Voy a mejorar eso. Y espero que mejore mis cifras este año. La clave es el trabajo y ojalá poder lograrlo".

¿Cómo te ves? ¿Estás para ser titular?

"No he hablado con el míster. Acabo de llegar y vengo a un grupo que ya está hecho. Vengo de un mes de pretemporada en Villarreal y estoy bien, con ritmo".