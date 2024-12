Hassan anuncia que su mejor versión está por llegar: "Puedo dar mucho más. Si sigo así sacaré mi mejor versión"

Hay muchas esperanzas puestas en Haissem Hassan. Fue uno de los jugadores por los que el Real Oviedo apostó fuerte en el mercado de verano y está llamado a marcar diferencias. De momento va mejorando poco a poco su rendimiento, aunque él mismo reconoce que todavía puede dar mucho más. Pese a ello, ha recibido este jueves el premio Cinco Estrellas como mejor jugador del mes de noviembre, elegido por la afición azul en votación popular.

Sobre el premio

“Significa el reconocimiento de la gente por el trabajo y estoy muy contento y agradecido. Me da ganas para seguir trabajando y lograr más. Y más para que el equipo esté mejor. Veníamos de una mala racha y este fin de semana hemos podido conseguir esa gran goleada”.

Qué ha mejorado

“No creo que haya cambiado mucho. Cada jugador necesita un tiempo de adaptación. Algunos van más rápido y otros más tiempo. Mis primeros partidos no han sido buenos, no empecé a mi mejor nivel, pero ahora poco a poco voy entendiendo a mis compañeros y al equipo y ellos también me conocen más. El cuerpo técnico también me ayuda a mejorar en todos los aspectos”.

¿Qué te pide el cuerpo técnico?

“Me dijeron que el 2-0 es un resultado bueno pero un poco peligroso. Me dijeron que intentara ir a romper el partido. Sabía que había mucho espacio y creo que los aproveché bien. Intentan mejorar mis buenos aspectos y también que puedo crecer en los aspectos menos buenos para mí como la defensa o el juego sin balón”.

¿Cuánto queda para ver al mejor Hassan?

“Con tiempo y con ritmo. Ahora estoy teniendo regularidad en minutos. Todavía no estoy a mi mejor nivel y puedo dar mucho más. Con el ritmo y siguiendo así cogiendo confianza con goles y asistencias voy a coger más confianza y rendiré mejor y sacaré mi mejor versión”.

Asistencias y goles

“Siempre digo que los números es lo que menos me importa, no es mi fútbol. Veo el fútbol de una manera diferente. Divertir a la gente. Nunca voy a priorizar meter goles a jugar bien. Sí es verdad que ahora da la vida las asistencias en el fútbol actual. Es un tema que siempre me han costado, los números. Y estoy trabajando para dar un paso en ese tema. Tengo buenos compañeros para que rematen mis centros y buenos pasadores para que me hagan meter goles. Intento mejorar ese aspecto, pero siempre jugar bien”.

Partido ante el Granada

“Son de esos partidos bonitos de jugar, que todos los jugadores quieren jugar. Imagino que habrá mucha gente y más después del partido de Ferrol. Es de esos partidos que nos dirán ahora mismo cuál es nuestro nivel. Vienen de ganar 3-0 al líder. Será un partido muy bonito de ver e iremos con todo para ganar. Venimos de una goleada y con confianza. Estamos preparados”.

Runrún del Tartiere en algunos partidos

“Cada uno tiene su opinión y yo las respeto. A algunos les gustará y otros no. Yo juego para mi equipo y para ayudar a sacar buenos resultados. Y si a la gente le gusta, pues bien. Estoy muy agradecido. La afición es increíble, anima siempre, Ferrol parecía el Tartiere. Nunca puedes gustar a todos, pero yo sigo teniendo mi juego. Si hay pitos, hay pitos y no pasa nada. No van a cambiar mi juego los pitos. Siempre jugaré como yo lo siento”.

Cómo se ve con el cambio de sistema

“A todos nos gusta jugar, no estar en el banquillo. El míster ha cambiado el sistema el fin de semana pasado y ha salido bien. Siempre está por delante el equipo y si podemos ganar, perfecto. He jugado más con este dibujo años anteriores. Puedo jugar en los dos sistemas”.