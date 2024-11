Guille Rosas tras renovar con el Sporting: "He luchado mucho para llegar hasta aquí; los que me conocen saben lo que esta renovación significa para mí"

Guille Rosas compareció ante los medios de comunicación en el día en el que se ha anunciado su renovación con el Real Sporting de Gijón hasta el año 2028.

Qué supone esta renovación. "Supone todo para mí. He luchado mucho para llegar hasta aquí. Toda mi familia y los que han estado conmigo durante tantos años saben lo que supone para mí esta renovación".

Contrato en Primera. "Imagino que en Primera habrá otros números (risas), pero la verdad que no lo sé".

Qué objetivo te marcas en esta nueva etapa. "Tener más regularidad. Quiero ser más constante. No solo yo, todo el equipo. Quiero ser más regular y demostrarlo en el campo".

Cómo han sido las negociaciones. "Muy tranquilo. Tanto por mi parte como por el club fue todo muy fácil, no hubo ningún problema. Tanto el Sporting como yo queríamos estar juntos y así ha sido".

Desde alevines en el Sporting. "Llegué en primer año de alevín y en un día como hoy me acuerdo de muchos compañeros, entrenadores, el frío que pasábamos entrenando en Mareo en los campos 7 y 9. Me acuerdo de muchas cosas hoy".

¿Tuviste ofertas en este tiempo durante las renovaciones? "La verdad que no lo sé. No me rondaba la cabeza, sabía que quería quedarme aquí y mi agente también lo sabía".

Cláusula de rescisión. "No lo sé, la verdad. Ni lo he mirado".

Más renovaciones de Mareo. "No solo mi renovación, espero que vengan unas cuantas más (risas). Se está hablando mucho de la cantera, es un tema complicado, pero estoy muy contento con la apuesta del club por Mareo".

Burgos. "En Oviedo jugaron muy bien la primera parte, pero en la segunda fue mejor el Oviedo. Tienen un gran juego por fuera y el punta también está en buena forma. La defensa tiene que estar atenta".

Jugadores que acaban contrato en Mareo. "El primer partidario de esas renovaciones soy yo. Pablo García es mi amigo y Nacho Méndez no es mi amigo pero le quiero mucho. Ojalá se queden los dos".

Iker Martínez, lateral derecho de futuro. "Iker Martínez debe seguir como lo está haciendo. Tiene nivel para seguir con nosotros. No por jugar más o menos tiene que estar preocupado".