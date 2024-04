Guille Rosas y su falta de minutos: "Tuve ofertas y decidí quedarme, pero es jodido no jugar"

El Real Sporting de Gijón sigue preparando el partido contra el Villarreal B de este domingo (14:00 horas) en El Molinón. El equipo de Miguel Ángel Ramírez defenderá su puesto de playoff en casa. Habrá ambientazo en el templo rojiblanco, con más de 3.000 entradas ya vendidas.

Rueda de prensa de Guille Rosas

Tras el entrenamiento, Guille Rosas compareció ante los medios de comunicación en el Espacio Leli Rubiera de Mareo.

Derrota en Elche. “En la primera parte estuvimos bien al principio y tuvimos ocasiones para ponernos por delante. En dos jugadas determinadas nos metieron dos goles. Dentro del campo notábamos que ellos tenían el balón, pero no nos hacían peligro. Hiicmos un gran encuentro en la segunda parte y tuvimos las nuestras para empatar”.

Menos participación esta temporada. “Es jodido, la verdad. Vengo jugando todas las temporadas y ahora tengo este rol y es jodido no jugar. Me vendrá bien en el futuro para mi carrera, pero sí es jodido”.

Percepción de muchas lesiones. “Puede ser que se tenga esa consideración de mí. No me gusta nada. Esta temporada paré una semana por precaución porque venía muy cargado. Y otra vez paré dos semanas, pero no estoy de acuerdo en que me carguen eso encima. Me cuido más que nunca y los datos físicos son muy buenos. Con eso me quedo”.

Últimas seis jornadas. ¿Presión? “Si ves los partidos de Segunda... ahí está el ejemplo del Oviedo en Cartagena. El Villarreal B tiene jugadores muy técnico,s de mucha calidad y que quieren comerse el mundo. En el vestuario tenemos la conciencia tranquila y ojalá salga todo bien. Quedan seis partidos importantes, pero hay que tirar del tópico del 'partido a partido'. Nuestras opciones de playoff pasan por ser fuertes en El Molinón”.

¿Esperaba más minutos? "Con el míster tengo mucha comunicación, nos decimos las cosas. Tiene una forma de jugar muy clara, pero yo dije que mi objetivo era jugar aquí a pesar de que tuve ofertas en invierno. Lo he cumplido y ojalá el premio sea un futuro playoff".

Importancia de El Molinón. "Espero El Molinón de siempre contra el Villarreal B. Todo el mundo está volcado con el equipo, toda la ciudad. Lo de la grada de animación está siendo increíble y espero que el premio sea grande" .

¿Ves a los rivales? "Veo todo lo que puedo de Segunda. Si puedo verme todos los partidos, mejor. Si estamos fuera jugando también trato de verlo. Coges información y, además, me gusta".

¿Quién es más fuerte para subir? "Es imposible decirlo. El Racing de Santander parecía que iba a subir después de ganar aquí y ahora mira".

¿El nivel de Segunda es muy alto o muy bajo? "Desde las categorías no profesionales se hace muy buen trabajo, ahí está el Racing de Ferrol No es una cosa de mediocridad, es que ha aumentado el nivel".

¿Crees que no encajas en el sistema de Ramírez? "Es una pregunta que le tienes que hacer al míster, pero no creo que no encaje en el esquema. He jugado en línea de cuatro o de cinco. El lateral derecho se convierte en un tercer central y eso da como resultado que a veces no juegue. No quiero decir que el míster no tenga confianza en mí".