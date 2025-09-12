COPE
Podcasts
Deportes COPE Asturias
Deportes COPE Asturias

Garitano: "Por mí, la puerta de incorporaciones está cerrada hasta enero"

El técnico descarta movimientos en el mercado de jugadores libres, confirma que lo de Dubasin fue un susto y espera un partido igualado ante el Burgos

Asier Garitano en una sesión en Mareo
00:00
Descargar
Deportes COPE Asturias

Rueda de prensa de Asier Garitano antes del partido ante el Burgos

Redacción COPE Asturias

Asturias - Publicado el

1 min lectura

El Sporting jugará este domingo su tercer partido en El Molinón, ante el Burgos, con la intención de seguir con la dinámica en casa con la que ha arrancado el campeonato. Lo de Dubasin ha quedado en un susto y estará sin problemas en el encuentro y también entran a la citación Nacho Martín y Cortés. Garitano vaticina un partido igualado entre dos equipos "parecidos".

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 12 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking