Garitano: "Por mí, la puerta de incorporaciones está cerrada hasta enero"

El Sporting jugará este domingo su tercer partido en El Molinón, ante el Burgos, con la intención de seguir con la dinámica en casa con la que ha arrancado el campeonato. Lo de Dubasin ha quedado en un susto y estará sin problemas en el encuentro y también entran a la citación Nacho Martín y Cortés. Garitano vaticina un partido igualado entre dos equipos "parecidos".