Fernando Villabella: "El futuro pasa por encontrar uno o varios patrocinadores que hagan lo que hacía Unicaja"

Tras la eliminación del Unicaja Banco Oviedo en el playoff de ascenso a la Liga ACB (3-0 ante Palencia), el presidente, Fernando Villabella, hace balance en Deportes COPE Asturias después de otra temporada con mucho mérito por parte del club carbayón. Tras escuchar las palabras del técnico, Natxo Lezkano, asegurando que se sentaría a hablar con el club sobre su continuidad, destaca que "Si por mí fuera, estaba el asunto arreglado. Estoy seguro de que las palabras de Natxo son verdad, pero él querrá tener un proyecto ambicioso. Tenemos que, efectivamente, sentarnos a hablar. No es que no hayamos hablado, ya tuvimos alguna conversación tras clasificarnos para el playoff. Quedamos en seguir hablando. Lo fundamental es decirle en qué condiciones estaremos el año que viene".

Lo que tiene claro es que "la clave es ofrecer un proyecto competitivo. Es no tener que jugar todos los años a la ruleta rusa. Nos ha venido saliendo bien, pero a él le gustaría tener más números en el sorteo que los pocos que tenemos. Seguramente aparecerán clubes con proyectos más solventes".

Tras la marcha del patrocinador, que se hará efectiva el 30 de junio, Villabella recalca que "el futuro del club pasa por cerrar este ejercicio y ver cómo va a salir el ejercicio de la temporada 2021-22. Pasa también por buscar patrocinadores, por encontrar uno que haga lo que hacía Unicaja. Con uno o con varios patrocinadores. Es el punto en el que estamos", aunque no cree que eso influyese en el apartado deportivo en este playoff. "No creo que haya tenido nada que ver. Estuvimos a punto de ganar el primer partido. Estábamos en unas condiciones inmejorables para ganarlo. Los jugadores estaban muy centrados en lo suyo". En ese aspecto, Villabella es consciente de que "todos los jugadores se van a revalorizar. Si repetimos el presupuesto de este año, no podremos optar alguno de los jugadores que tenemos. El ejemplo es el de Micah Speight, que ya visteis la que armó con Palencia este jueves". El presidente señala, que en cuanto a patrocinios, "lo más probable es pensar no solamente en un patrocinador principal, sino que esa cantidad sea cubierta por tres o por cuatro".