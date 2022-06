Federico González: "¿Renovará Borja Sánchez? Creo que sí"

¿Renovará Borja Sánchez por el Real Oviedo?

"Eso esperamos. Creo que sí. Tito lo tiene en sus manos y estoy seguro de que lo puede cerrar".

¿Qué ha cambiado para que haya optimismo ahora con su renovación cuando hace poco tiempo parecía imposible?

"Pregúntale a Borja, nosotros seguimos en la misma línea. Son aspiraciones legítimas de Borja, tiene derecho a querer jugar en un Primera División. Nosotros simplemente le hemos hecho saber que seguimos pendiente de él, que seguimos junto a él. Ojalá lo podamos lograr".

¿Qué significa Borja Sánchez para el proyecto del Oviedo?

"Viene desde niño, es un crack. En lo personal le tengo especial afecto. Para nosotros sería muy importante que pudiera renovar".

Otra renovación pendiente: Femenías. ¿Cómo van las cosas con él?

"Tiene una oferta y nos debe responder hoy o mañana".

Hay voluntad del Oviedo para renovar al portero.

"Por supuesto, sí".

¿Esperáis la salida de algún jugador importante? Borja Bastón, Costas...

"Esperamos que no, pero es fútbol. Son cláusulas que eran justas en el momento de su contratación. Tuvimos la suerte de que dieron mucho de sí mismos estando con el Oviedo. Se han revalorizado estando en el Oviedo".

A nivel de fichajes, ¿veremos cosas pronto?

"Sí, claro. Tito lleva 15 días trabajando y en el momento que podamos cerrar alguno, se lo notificaremos".

¿Por dónde van los tiros?

"Por todo lo que podamos aspirar".

¿A Carso le motiva que el Grupo Orlegi vaya a comprar el Sporting?

"No tengo comentarios. No tiene por qué motivarnos o desmotivarnos más. ¿Que coincida que es de mi país? Pues así es la vida. Es algo que a nosotros nos tiene sin cuidado".

¿Cuál es la relación de Carso con Orlegi?

"No sé. Yo no tengo ninguna relación con ellos y estuve muchos años metido en el fútbol en México. No los conocí".

¿Está motivado Arturo Elías con el proyecto del Oviedo?

"Sí, tenemos cierta comunicación aunque no tanto como la gente piensa. Si no me habla pienso que estoy haciendo bien mi trabajo y eso me da tranquilidad. Está motivado con lo que estamos haciendo, ya lo dejó claro cuando vino hace un par de meses".

"Buscamos satisfacer las necesidades de los aficionados. Somos sensibles a sus peticiones".

¿Abaratar los costes?

"Tenemos que ver cuál es el balance para ambas partes. Que sea justo y equitativo para todos".

¿Cuáles son las expectativas para la próxima temporada?

"Tenemos los pies en el suelo y el techo es el cielo. Nuestras expectativas es superar lo anterior aunque cambien algunas personas. Estamos trabajando para lograrlo".

¿Por qué Bolo?

"Pregúntale a Tito que es quien lo trajo. Consideramos que cumple con las expectativas y con lo que nosotros necesitamos. Como persona es número uno, igual que el que se fue. Las personas para nosotros son muy importantes".

¿Sale reforzado el Oviedo en el tope salarial con respecto a la pasada temporada?

"Es similar a lo que tuvimos este año".

A nivel personal, ¿cuál es tu balance desde que llegaste a Oviedo?

"Venía por tres meses y llevo 33. Estoy muy contento de estar en Oviedo. Satisfecho de lo que hemos hecho, aunque queda mucho por hacer todavía".