Abelardo en COPE: "Si vuelvo a subir a Primera con el Sporting quizá deje de entrenar"

El Pitu Abelardo ha estado en Deportes COPE Asturias, donde ha concedido su primera entrevista a un medio de comunicación sobre el Sporting en esta temporada 2022-23. El técnico del Sporting ha estado en directo desde La Cañada Real Molinón repasando todo el verano rojiblanco hasta este inicio de liga. La venta del club, la llegada de Orlegi, el mercado de fichajes o su futuro en el club.

En tu llegada dijiste que no eras un valiente, que eras un sportinguista... Pero caer era una opción



Claro que lo era. Si no sacamos ese partido contra el Girona... No me asustó. Siempre he sido una persona a la que le han gustado los retos. Si hubiese sido en otro equipo no hubiese ido. Tuve ofertas de dos equipos de Segunda y dije que no, pero el Sporting es otra historia. Me pidieron volver, es una situación difícil, pero al final se consiguió y ahora se parte de cero.

¿Tu familia qué te dijo? ¿No les dio miedo a que saliera mal?



Sí. Cuando entrenas en casa no entrenas tú, entrena toda tu familia. Mi mujer y mi hija no les gusta mucho el fútbol, pero mi hijo, mi padre, mi sobrino, mi cuñado... Ellos entrenan también. Las victorias y las derrotas también las viven y de una forma más entusiasta. Pero no me asustó el reto. El Sporting me necesitaba. Lo importante era que el Sporting permaneciese.

Cuando llegas estaba Javier Fernández. ¿Cuando firmas ya te dice que se va a ir?



No, pero yo sí que hablo con él que le veía mal. Me acuerdo de ir con él en el autobús en el partido de Huesca él está mal. Ya le afectaba a la salud. Y yo en diversas conversaciones le había comentado si se planteaba vender el cliub. Yo creo que ya era tema más de salud por parte de él, pero en ese momento no me comentó nada.

¿Cuándo te das cuenta?



Cuando se empiezan a hablar cosas hablo con él y me comenta algo. Yo y alguna persona cercana del club eramos los únicos que lo sabíamos. Javier y yo pasamos momentos difíciles. La época del ascenso, con Ley Concursal, futbolistas sin cobrar... Fueron momentos duros.

¿Y te alegraste por él?



Él estaba contento. A él le preocupaba dejar el club en manos de gente seria. Y creo que la gente que ha venido está demostrando que lo son. El trato es magnífico, son gente trabajadora y quieren hacer un Sporting grande, pero va a llevar su tiempo.

¿Cómo es el primer contacto con Orlegi?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Primero a nivel de Zoom con David Guerra, Gerardo García y Pepe Riestra. Una toma de contacto muy buena. Desde el primer momento les digo que mi puesto está a disposición. Yo no quería quedarme de entrenador si ellos no estaban totalmente convencidos. Sería entendible que quisieran un cambio. Pero todo lo contrario. Me dieron confianza y me preguntaron mucho por el Sporting. Antes de la firma sí me reúno con Irarragorri en Madrid y tenemos una cena. Desde el primer momento la sintonía fue buenísima.

¿Qué papel te ofrecen cuando hablas con Orlegi?



Quieren que seamos un grupo de trabajo. Yo soy el entrenador y cada uno tiene su función. Insistieron mucho en que haya una gran comunicación y que haya una comunicación directa. Que las cosas nos las digamos a la cara para mejorar.

Cuando llegan empiezan a tomar decisiones, ¿Cómo vives la salida de Javi Rico?



Es una decisión de ellos. A mí no me comentaron nada. Me dijeron que iba a haber cambios, pero ni pregunté ni me dijeron nada. Es una decisión del grupo y la acato sin más.

Decías que en Mareo había que cambiar cosas... Se han cambiado muchas cosas



Se han marchado personas que yo no he tenido nada que ver. Yo daba mi opinión sobre la filosofía que creo que deberíamos de tener, que creo que ya la había. Cuando llega a un grupo nuevo deciden traer a gente de su confianza y así ha sido.

Hablabas del exceso de optimismo, ¿Cómo estáis viviendo eso desde dentro?



Preparar cada partido con naturalidad. Al final hablar de un objetivo no es real. El objetivo es competir cada partido. A partir de ahí, si nos hacemos fuertes, tenemos mimbres para poder ganar partidos. Pero si somos como los de los primeros 45 minutos ante el Mirandés, tenemos mimbres para perderlos.

¿Piensas de verdad que no hay equipo para ascender o es un mecanismo de defensa?



Creo que tenemos equipo para poder competir cada partido. La realidad es que Granada, Alavés y Levante parten con ventaja. Que el año pasado solamente sube el Valladolid. Los que bajan de Primera tienen esa ventaja. Nosotros podemos estar en un grupo de ocho o diez equipos que puede estar peleando entre el tercero o el cuarto hasta el undécimo o duodécimo. Creo que esa es nuestra pelea. Pero también lo era el año pasado. Esto es Segunda. Claro que podemos ascender, pero también podemos ir decimocuartos.

El aficionado se acuerda del ascenso de los guajes y claro...



No quiero quitar ilusión La primera rueda de prensa del ascenso era la permanencia y luego ascendimos. Hay que ir paso a paso. Con todos los respetos, ganamos 4-1 al Andorra. El sábado va a ser otro tipo de partido. Cada partido es muy difícil.

¿Es cierto que a Orlegi no le gusta que digas que no hay equipo para ascender?



A mí no me han dicho eso. Yo creo que no tenemos la mejor plantilla de la categoría, pero el Atleti tampoco la tiene y ganó la liga. Yo digo lo que siento. Tampoco el Sporting de los guajes la tenía y perdimos dos partidos. Ojalá sea así.

¿En julio pensabas que podías tener peor plantilla?



Sí. Ahora tenemos mejores jugadores, con experiencia, gente ilusionante... Yo no pensé que ibamos a tener ese tipo de jugadores. Estoy muy contento porque transmiten humildad y trabajo. Y eso es lo que demandábamos. Gente que sea humilde a parte de buenos jugadores. Y que vayan a sumar. Y creo que se ha acertado.

Nemanja Micevic. ¿Cómo están las negociaciones?

Ahí estamos... No me gusta hablar de jugadores que no están en el Sporting.

¿Sería cedido o traspasado?

Es una pregunta más para Gerardo que para mí. Si me preguntas por características,pues todavía... pero tampoco me gusta hablar porque no es jugador del Sporting. Si es cedido o traspasado es para Gerardo.

Y el delantero, ¿para cuándo?

Puede venir un delantero aunque no haya salidas, pero si no viene no viene. No se va a acabar el mundo. Creo que necesitamos central y delantero por número. ¿Es una opción que no venga nadie? Sí, es una opción. Si no viene nadie estamos contentos con lo que hay.

¿Fernando Llorente es una opción?

No he hablado nada de Fernando Llorente con Gerardo. No hablado con él al respecto.

¿El espacio salarial permite firmar a un jugador 'de nivel'?

Es difícil decir lo que es 'de nivel'. Igual uno que es barato es el que más rendimiento nos da, o al revés. Lo importante es saber lo que queremos traer y lo que nos pueda dar. El Madrid y el Barça se equivocan con los fichajes... nosotros también podemos equivocarnos.

¿Queda mucho de tope salarial?

No lo sé, es que a Gerardo no le pregunto sobre eso.

¿Nacho Méndez y Campuzano tienen ofertas para salir?

No lo sé, pero si se quedan ya estoy demostrando que serán uno más. Nacho jugó contra el Mirandés y Campu lo hizo contra el Andorra. Sí te puedo decir que estoy muy contento con ellos en cuanto a su comportamiento. No es fácil que un entrenador te diga que no cuenta contigo al final de la temporada pasada y que llegue la pretemporada y entrenen como están entrenando. 'Chapeau' por ellos.

Faltan central y delantero por llegar. ¿Dos fichajes como mucho o puede haber más?

Como mucho dos. Salvo desgracia este sábado, que espero que no, serán dos. El otro día me preguntaban si me preocupaba tener 19 fichas. Creo que para un club como el Sporting es bueno tener 20-21 fichas y después tirar del filial. Nadie pensaba que Queipo iba a salir y ahí está. Jordi Pola o Diego Sánchez están entrenando con nosotros y, a lo largo de la temporada, habrá jugadores que destaquen con el filial y podrán venir con el primer equipo.

Ya has subido a Primera con el Sporting. En esta nueva etapa, ¿qué sueños te quedan por cumplir?

Volver a ascender. Creo que si vuelvo a ascender, lo dejo.

¿Dejarías el fútbol? ¿Dejarías de entrenar?

Igual sí. Me lo plantearía.

¿Me lo estás diciendo en serio?

¡Te lo digo de verdad! Me lo pensaría. Si tuviéramos esa suerte de volver a ascender, creo que no podría hacer más por el Sporting. ¿Para qué? Quizá luego me ilusiono y, si volvemos a Primera, me gustaría quedarme. Mi ilusión es devolver al Sporting a Primera. Ojalá sea este año o estar muchos años en el Sporting y devolverlo a Primera.

Quizá tu reto en Primera sea estabilizar al club ahí. Si yo fuera Orlegi te vendería eso.

Yo quiero ver al Sporting donde se merece, que es en Primera. Ser como Osasuna, como el Celta. Dos equipos del norte que están asentados en Primera. Se te puede dar un año mal y bajar, pero estar asentado en Primera tiene que ser el objetivo.

Entonces lo que tienes en la cabeza es volver a Primera y decir 'he cumplido con el Sporting'.

Sí. Yo funciono con sensaciones. En mi otra etapa, después de conseguir la permanencia no tenía que haber seguido porque no estaba al 100%. Yo tengo que estar al 200% siempre.

Te iba a preguntar si te ves como el Simeone del Sporting, estar muchos años en Gijón... pero veo que no.

Ojalá, pero también te digo que no me veo con 60 años entrenando. Y tengo 52. Ya te digo que lo mío son las sensaciones. Quizá ascendamos este año y estoy pletórico para seguir. Pero también es posible que ascendamos y esté tan cansado mentalmente que no quiera seguir.

¿Y te imaginas una estatua tuya al lado de Preciado y Quini?

Ni me la imagino ni la quiero. ¿Se reconoce el cariño de tu gente con una estatua? Me da igual. Me siento muy querido. La gente que me conoce sabe que no guardo ni trofeos ni camisetas, lo tiene todo mi padre y mi hijo. Me gusta disfrutar de Gijón. Soy muy gijonés. Mi cuerpo técnico, cuando estábamos en el Alavés, conocía tanto Gijón como Vitoria (risas). Esto es lo máximo para mí, no me hace falta ningún reconocimiento.