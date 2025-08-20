Eric Bailly, en COPE Asturias: "Juan Mata me habló muy bien del Oviedo y no me hizo falta más para venir"

Eric Bailly, flamante fichaje del Real Oviedo, ha concedido una entrevista en exclusiva a Deportes COPE Asturias. El central de Costa de Marfil se ha sincerado en una conversación en El Requexón tras sus dos primeros entrenamientos a las órdenes de Veljko Paunovic.

La oferta de Arabia, su decisión de firmar por el Oviedo, la importancia de Juan Mata y el inminente partido ante el Real Madrid centran el foco de la primera entrevista de Bailly a un medio de comunicación desde su llegada al Real Oviedo.

Primeras sensaciones en Oviedo. “He encontrado gente maravillosa que me ha recibido increíble. Tengo buen feeling”.

Nivel del equipo. "Para ser un equipo que ha subido de Segunda a Primera es un buen equipo. Lo más importante es la mentalidad. Si hay buena mentalidad, y aquí incluyo a los fichajes, podemos hacer algo bueno".

Pasar de clubes más potentes en Europa a uno más humilde. “Venir a Oviedo es diferente, pero importante en mi carrera. Es un gran reto. Vengo a un equipo que ha hecho un esfuerzo importante para subir y sé que tengo que aportar cosas importantes”.

Conversación con Paunovic. “Lo primero, ha sido un gran jugador y sabe hablarle a un jugador. La conversación no ha sido difícil. Yo quería venir. No es difícil venir a un equipo donde ha estado Juan Mata y está Santi Cazorla".

Impacto de Mata en su fichaje. “Hablo siempre con Juan Mata. Es de aquí y jugó en el United. Me habló bien del Oviedo, de la ciudad y de todo. Él quería que viniese aquí y no me hizo falta mucho más”.

Oferta de Arabia. “Soy una persona de familia. Tengo una familia y un niño que juega en Villarreal. Tuve la oportunidad de Arabia y sabemos que hay dinero allí, pero hubo un momento en el que pensé que no era momento de ir allí. Las conversaciones eran buenas y todo estaba casi hecho, pero me eché atrás. Pensé que no era momento. Fue difícil porque me esperaban y había dado el sí, pero creo que he tomado una buena decisión”.

Menos potencial económico en Oviedo que en Arabia. “Obviamente salgo perdiendo, pero la felicidad no es solo el dinero. Tengo que cuidar a una familia en Europa. Los niños se hacen grandes y pensé que tenía que esperar. Sigo teniendo la ambición de jugar en una gran liga. Somos hombres y tenemos que tomar decisiones. La mía es quedarme en España”.

Más ofertas. “Tenía más ofertas. También de España en Primera División, pero elegí al Oviedo. ¿Por qué? Porque es distinto que te llame un club a que te llame un entrenador. Percibes que el entrenador te quiere. Me pasó en Manchester cuando me llamó Mourinho. Incluyo a Juan Mata que ha sido importante para estar aquí porque es amigo mío”.

Clave para la salvación. “Trabajo y confianza. El compromiso también, ser una familia todos. Los que juegan y los que no”.

Partido contra el Villarreal. “Me gustó mucho el Oviedo. Después de una roja no es lo mismo. Me gustó, aunque falta mucho. Hay que seguir entrenando y creo que poco a poco cogeremos ritmo”.

Refuerzos. “Lo que tenemos ahora estamos bien, pero el que viene para aportar es bienvenido. Con lo que tenemos podemos ir poco a poco”

Real Madrid. “Partido muy difícil, pero lo bueno de jugar contra estos equipos es que hay más ganas. Un equipo que acaba de subir tiene una gran ilusión de jugar contra estos equipos. El estadio, el ambiente. Es un partido bonito. Lo más normal es que gane el Madrid, pero yo como jugador siempre pienso en hacer algo”.

Debut. "Preguntale al entrenador (risas). Físicamente estoy bien aunque no he hecho pretemporada en grupo. Dependo del entrenador y los preparadores".

Lesiones. "No tengo nada ya, estoy bien desde hace tiempo. No viajaba con el Villarreal en los últimos partidos, pero no por una cuestión física. Estoy bien".

Qué jugador es más peligroso del Madrid. “Los delanteros titulares. Si no está Mbappe, está Vinicius. Que jueguen otros (risas)”.

Jugador que más le ha sorprendido a su llegada a Oviedo. “Me ha sorprendido Hassan. Le conozco porque cuando estaba en el Villarreal él estaba en el filial. Le he visto más maduro".