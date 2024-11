El enfado de los bajos de El Molinón por la 'fan zone' del Sporting: "Levantamos una zona en la que nadie creía y ahora vienen a pisar nuestro esfuerzo"

La 'fan zone' del Sporting ha abierto una grieta en la relación del club con los locales comerciales de los bajos de El Molinón. Berna Alonso, dueño de La Cañada Real Molinón y portavoz de los locales comerciales del estadio, ha manifestado en 'El Tertulión del Sporting', en Deportes COPE Asturias, el malestar de los empresarios "No entendemos que hagan la competencia a los locales que llevamos diez años levantando estos negocios con mucho esfuerzo", explica.

"Aquí había ratas, nadie quería estar. Es muy fácil decir ahora que los locales comerciales de El Molinón viven bien y tienen gente. Aquí hubo empresarios que arriesgaron su capital para levantar un negocio en el que nadie creía. Nos molesta que una empresa mexicana, cuyos intereses deberían ser deportivos, venga a pisar ese esfuerzo".

El malestar de los bajos de El Molinón se extiende a la Cámara de Comercio de Gijón, estrechamente vinculada al proyecto de la 'fan zone'. "Entendemos que la Cámara de Comercio debería luchar por los intereses de los comercios de la ciudad. Lo primero que tenemos que dejar claro es que los bajos de El Molinón propusimos hacer una 'fan zone' en el parking del estadio, pero nos dijeron que no era posible".

La negativa a la propuesta de hacer una zona recreativa en el aparcamiento del estadio fue rechazada, según Berna Alonso, porque no beneficiaba lo suficiente a las partes. "Nosotros propusimos construir la mejor 'fan zone' de España en el parking de El Molinón, pero el club no quiso. Ellos quieren ganar dinero a costa de todo lo que puedan: hoteles, torres de pisos, plazas de parking... Esta 'fan zone' tiene que ver con la negativa al Mundial. Orlegi ha venido a Gijón a sacar dinero, se ha visto desde el principio, sin poner nada encima de la mesa. Solo ideas. Se vio con el proyecto del Mundial".

Berna Alonso estuvo presente en una reunión con el Sporting, la Cámara de Comercio y OTEA, representada por Javier Martínez. Reconoce que les ofrecieron ser parte del proyecto de la 'fan zone', pero declinaron el ofrecimiento. "Lo que nos ofreció el Sporting ya existe, es nuestro negocio. Ya pagamos alquileres, ya pagamos personal y después de todo intentamos ganar dinero. Además, nos avisaron solo dos semanas antes de arrancar el proyecto. Era imposible para nosotros incorporarnos a esa idea".

Lo que niega Berna Alonso es que haya un acuerdo con los bajos comerciales para establecer la 'fan zone' en FIDMA. "No ha habido ningún consenso para la 'fan zone'. El Sporting lo único que ha hecho ha sido informarnos. El año pasado ya tenían planes para lanzar este proyecto y la Cámara de Comercio nos dijo que hasta que no hubiera acuerdo con los bajos de El Molinón, no habría 'fan zone'. Es ya evidente que aquella promesa no se ha cumplido".

"En los círculos de empresarios de Gijón se desconfía del Grupo Orlegi. Está pasando en Gijón. Empresas que trabajan cerca del Sporting desconfían de ellos", afirma.