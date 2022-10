Edwin Congo en #DCA: "La afición del Sporting es única"

Apenas cinco horas antes de la visita del Sporting al Ciutat de Valencia para enfrentarse al Levante (21:00 horas), charlamos con Edwin Congo. El ex jugador colombiano, con pasado en ambos equipos, consiguió dos ascensos a Primera con el Levante y una sonada permanencia con el Sporting. Aún permanece en el recuerdo su gol al Numancia, clave para mantenerse en Segunda División. Congo ha estado en Deportes COPE Asturias hablando de sus recuerdos como rojiblanco.

¿En qué estás trabajando?

"Me dedico a la representación de jugadores y a la dirección deportiva de equipos de fútbol".

¿Qué es lo primero que recuerdas cuando piensas en el Sporting?

"Mareo. Todo el mundo se portó conmigo de la mejor forma. Cuando llegué el club no pasaba por un buen momento, pero la buena gestión de aquel año, consiguiendo salvarnos y manteniendo al equipo en la élite, hace que el club ahora esté peleando otra vez por estar donde tiene que estar".

No dices un gol o un partido en El Molinón. Recuerdas Mareo.

"Sí, en Mareo aprendí muchísimas cosas como profesional. Ese cariño de la gente hace mucho para que salgan los resultados. El gol contra el Numancia, que fue de todos, no solo de Congo, es producto del trabajo que se hacía en Mareo".

¿Qué tiene diferente el Sporting al resto de clubes donde has estado?

"La afición es única. Ibamos en autobús, a veces, 16 horas seguidas y nos sorprendía que en todos los campos había 200 o 300 personas apoyándonos. Eso solo lo he vivido en el Real Madrid. El Levante tiene muy buena afición, pero no es como la del Sporting. Es lo que más me sorprendió. Fue un año muy complicado, no teníamos un gran equipo, pero había mucha calidad humana y muchos estaban empezando. Hicimos un gran grupo y peleamos por lo que nos tocaba pelear en aquel momento".

La delantera, con Diego Castro y Barral, era una buena delantera, ¿no?

"David era un gran jugador. Aún lo es. Barral también. Gerardo Noriega, Pablo de Lucas, Omar... Eran jugadores que estaban saliendo pero bien conjuntados por Manolo Preciado para conseguir de ellos lo que él quería".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Quérecuerdas de Manolo Preciado?

"¿De Manolo? Todo. Me ayudó a crecer futbolísticamente. Venía de la nube de jugar en el Real Madrid, uno de los mejores clubes del mundo, a otro reto. Ese salto que pegué, hacia atrás o hacia adelante, como lo vea cada uno, es un salto que tienes que hacer para aportar tus condiciones en el nuevo sitio en el que estás".

Si esta noche fueras jugador del Sporting, ¿firmarías el empate?

"No, hay que ganar. ¿Favorito el Levante? No podemos hacer nada, favoritos son todos los equipos, a priori, superiores, pero son dos equipos con solera, que juegan bien al fútbol y que tradicionalmente son iconos en el fútbol español. Por esa historia, los dos deberían de salir a ganar el partido".