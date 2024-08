Dotor y la exigencia que se marca el Oviedo: "No vale ganar, tenemos que tener identidad"

El Real Oviedo consiguió la victoria en Riazor frente al Deportivo de la Coruña en la primera jornada de LaLiga Hypermotion. Tres puntos que rompen el maleficio de 25 años que llevaba el club carbayón sin conseguir la victoria en la jornada inaugural de liga.

A pesar del triunfo, el juego del equipo no ha dejado satisfecho ni a Javi Calleja, el entrenador, ni a los jugadores. Carlos Dotor, cedido por elCelta de Vigo y titular en el puesto de mediapunta del Oviedo en Riazor, repasó los efectos del estreno liguero y marcó la gran exigencia del Oviedo en la presente temporada.





Rueda de prensa en El Requexón

Victoria en Riazor. "No fue un buen partido del equipo. Nos gusta tener el balón, lo demostramos en pretemporada, pero nos quitamos el balón. Nos costó, aunque tampoco nos generaron ocasiones claras, en defensa hicimos un buen trabajo. Este año queremos llevar la iniciativa en los partidos. No me encontré cómodo, no conseguía recibir balones porque fue partido de competir y conseguir los tres puntos. Tenemos margen de mejora y tenemos que trabajar para estar más cómodos.

Jugar como mediapunta. "Nos faltan jugadores en el centro del campo y hay que amoldarse a lo que pide el equipo. Normalmente juego más retrasado, pero me encuentro cómodo donde me pongan".

¿Por qué le faltó control al Oviedo en Riazor? "Desde dentro del campo no veía qué era. Ahora lo veremos, esta semana tenemos tiempo para analizar los errores. El míster y "el cuerpo técnico lo habrán analizado. Desde dentro es difícil decirte por qué no teníamos balón, quizá porque nos faltó calma".

Ganar a pesar de no jugar bien. "En esta categoría es muy difícil ganar partidos y, sobre todo, fuera de casa. No fue un gran partido, pero acabamos con los tres puntos y eso es un mensaje muy positivo. Estos partidos te dan ligas. Cuando juegas bien es fácil ganar, pero no juegas bien y ganas es importante porque compites y te amoldas a las situaciones. Es mejor analizar desde la victoria que desde la derrota".

Diferencia de Primera con Segunda. "La propuesta que quiere el mister es tener mucho balón y creo que el equipo tiene mucha calidad. Hay ritmo y hay competitividad en los entrenamientos. Estoy muy contento porque tenemos jugadores de mucho nivel. Quizá en Primera el ritmo de balón es superior".

Castellón. “Sería ideal empezar con seis puntos. Leyendo las estadísticas, hace muchos años que el Oviedo no ganaba el primer partido de liga. Desde hoy ya pensamos en ganar al Castellón, todos los equipo0s te lo ponen muy difícil”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Castalia sin césped. “Nosotros nos tenemos que preocupar de jugar, no es un tema nuestro. A competir y adaptarse a todas las situaciones que es lo que tenemos que hacer”.

Exigencia alta. “Tiene que ser el nivel esta temporada. No vale con ganar, tenemos que ser un equipo con identidad, que ganemos los partidos. Si queremos estar arriba y hacer un buen año tenemos que tener un nivel de exigencia alto cada semana. Ganas y parece todo más bonito, pero si este partido lo pierdes hubiera sido un drama. El mister nos pondrá videos esta semana y desde la victoria queremos analizar los errores que tuvimos”.

Ganar si tener la posesión. “Vengo del Castilla y cuando nos quitaban el balón nos costaba mucho. Hay que darle valor a lo que hicimos, competimos muy bien”.

Toque de atención contra el Deportivo. “Seguramente sí. Fue un toque de atención. En pretemporada sentíamos que dominábamos a todos los equipos y ahora nos quitan el balón. Esto nos va a hacer aprender y darle más valor a que hay un rival enfrente que tiene muy buenos jugadores”.

Jugar en Castalia.“Me parece un campo muy difícil. Siempre que he ido he perdido allí. Les gusta presionar arriba, te someten, no va a ser un partido fácil. Hay que estar más concentrados que nunca, como todas las jornadas, porque todos son difíciles. Los primeros minutos van a ser muy importantes porque ellos van a salir con ganas. Competir y a por los tres puntos”.