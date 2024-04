Djuka ve posible el ascenso: "Este año tenemos 'algo' y hay que aprovechar la oportunidad"

El Real Sporting de Gijón ha regresado este martes a los entrenamientos con la vista puesta en su vuelta a El Molinón. Será este sábado (16:15 horas) frente al FC Cartagena, con el equipo rojiblanco a solo un punto del playoff de ascenso.

Declaraciones de Djuka

Tras la sesión de entrenamiento de este martes, con todos los jugadores disponibles salvo Cristian Rivera, Axel Bamba y Víctor Campuzano, Uros Djurdjevic atendió a los medios de comunicación en el Espacio Leli Rubiera.

Victoria ante el Mirandés. "Después de cuatro derrotas seguidas fuera de casa nos vino bien esa victoria. El vestuario y el equipo está tranquilo, es sano. Vamos día a día y partido a partido. El partido ante el Cartagena será difícil, pero en El Molinón con nuestra gente todo es más sencillo".

El Cartagena, fuerte defensivamente. "Nosotros siempre queremos el balón, pero es cierto que el Cartagena defiende muy bien. Tienen muy buen equipo, ya nos ganaron en la ida. Espero un partido difícil porque es un muy buen equipo que tiene que estar mucho más arriba".

Momento personal. "Estoy muy bien. Estoy contento porque volví a marcar y di una asistencia a Nacho en Miranda. Me alegro mucho por Nacho porque el año pasado lo pasó mal con la lesión y ahora está haciendo su mejor temporada y marcando goles".

Futuro. "No pienso en el futuro ahora mismo porque nos quedan ocho partidos, tenemos que enfocarnos en el próximo partido. Seguro que vamos a estar arriba peleando hasta el final, pero hay once equipos peleando hasta el final. Tenemos que trabajar día a día, como hasta ahora, y disfrutar de este momento. Estamos luchando por algo muy bonito".

Cambio en Anduva. "Entramos muy bien en el partido, marcamos muy pronto. Luego nos empatan y, gracias a Dios, 'Rubo' paró el penalti porque hubiera sido diferente. Fuimos valientes, tuvimos deseo de ganar. Así tenemos que seguir los próximos partidos".

Similitud con la temporada de David Gallego. "Creo que el equipo está físicamente bien. Tenemos a todos los jugadores ahora menos a Campu. Zarfino está entrenando con nosotros y nos va a dar un plus, es muy importante en el vestuario. Físicamente estamos bien. Con Gallego no bajamos del playoff en todo el año y luego perdimos contra el Almería el último partido. Ojalá este año juguemos al playoff o ascendamos directo".

¿Te gustaría jugar con más libertad en ataque? "Depende del entrenador, pero los jugadores tenemos libertad con el míster. Otero juega como delantero siendo extremo o Villalba juega como extremo siendo mediapunta. Me gusta dar asistencias, pero me gusta mucho más marcar goles".

Importancia de El Molinón para lograr el ascenso. "El Molinón es un punto muy importante. La gente nos está ayudando mucho y espero ver el estadio lleno contra el Cartagena".

Victoria del Alcorcón en Santander. "Va a costar ganar mucho fuera de casa a todos los equipos. Todos nos estamos jugando algo. Parecía increíble que el Alcorcón ganara en Santander, peor todo está muy igualado este año".

Valora el gol de Mario al Anduva. "Seguro que se quita un peso de encima. Es importante para él que coja confianza, vino para ayudarnos. Espero que meta muchos más hasta el final".

¿Cómo sería el Sporting en un playoff que nunca has podido jugar? "Todo está muy abierto, pero claro que me gustaría jugar el playoff. No lo he jugado en seis años en Gijón. Este año tenemos 'algo' y tenemos que aprovecharlo. En estos últimos partidos se hace la diferencia. Hay que estar más juntos que nunca para aprovechar la oportunidad que tenemos".

