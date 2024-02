Djuka: "No hay mejor partido para marcar que en un derbi contra el Oviedo"

El Real Sporting de Gijón ya prepara el partido frente al Real Oviedo de este sábado (18:30 horas) en El Molinón. Tras dos derrotas consecutivas, los rojiblancos buscan un punto de inflexión en la temporada ganando el derbi.

Entrenamiento y rueda de prensa de Djuka

Una buena noticia y una mala en el Sporting en este miércoles en Mareo. Por un lado, Pablo Insua entrena con normalidad y apunta el partido. Por otro, Hassan no se entrena después de la entrada de Víctor Molleto en La Romareda. El francés recibió cuatro puntos de sutura y no se enttrena por rpecaución, aunque estará en el derbi.

Tras la sesión Djuka compareció ante los medios de comunicación en el Espacio Leli Rubiera de la Escuela de Fútbol de Mareo.

Llega el derbi. "Llevamos dos derrotas seguidas que es la primera vez esta temporada. Ahora tenemos el mejor partido para ganar y volver a donde tenemos que estar. Personalmente, tengo muchas ganas. Es el partido más bonito que podemos jugar. Sabemos lo que significa para todo el mundo este partido".

¿Ganas de marcar? "No hay mejor partido para marcar que un derbi contra el Oviedo. Llevo tiempo sin marcar, pero estoy tranquilo. Espero que el equipo esté al nivel que debe estar. Lo más importante es ganar".

Pareja con Villalba. "Puedo jugar con cualquier jugador, pero con Fran me siento bien porque es un jugador diferente, con mucha calidad. Siempre te puede meter un último pase que puede hacer la diferencia. No hemos jugado de titulares unnca esta temporada, pero me encuentro muy bien con él. También con Juan y con Mario".

¿Qué partido tiene que hacer el Sporting para ganar? "No tengo dudas de que El Molinón estará con nosotros. El Oviedo es un equipo con cambio de entrenador que ha empezado a jugar bien, pero en un partido así no significa nada. Espero un derbi igualado, como los últimos dos que empatamos. Espero que esta vez ganemos".

¿Es favorito el Oviedo? "No, no nos puede afectar la derrota en Zaragoza. Las bajas son importantes para nosotros, pero tenemos compañeros preparados 100% para entrar y jugar. No nos va a afectar, estamos con muchas ganas. Nos quedan dos días para preparar el derbi".

¿El derbi puede marcar la temporada? "Creo que sí puede marcar. Queda mucho... pero no tanto. Hay que sacar puntos en cada partido. La victoria nos puede dar un chute para mantenernos arriba. Quedan muchos puntos, pero es un partido importante como nosotros".

¿Qué supone para ti el derbi? "Supone mucho. Cada derbi juego con corazón. Hay que sentirlo y llevo seis años aquí, he jugado muchos derbis y significan mucho para mí".

ESCUCHA LA RUEDA DE PRENSA DE DJUKA AQUÍ