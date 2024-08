David Guerra y las críticas a la inversión de Orlegi: "Estamos maximizando los recursos del club"

El presidente ejecutivo del Real Sporting de Gijón, David Guerra, respondió a las preguntas de los periodistas sobre el mercado de fichajes tras la presentación de JordyCaicedo y Jonathan Dubasin.

Autocrítica sobre la operación de Pedro Díaz. "Nos duele y reconocemos que ha sido una mala gestión, esperábamos que la operación fuese otra cosa. Siempre hay cláusulas en el mercado que hace que las cosas no sean blancas o negras, el club se defenderá como ha hecho siempre aunque acatamos las decisiones de los órganos competentes. Hay una parte que podíamos controlar y otra que no. Le deseamos lo mejor a Pedro Díaz y esperamos no volver a caer en los mismos errores".

Pedro Díaz. "En el caso de Pedro Díaz siempre hemos hablado de forma fluida. No se daban las condiciones para que Pedro estuviera aquí por las pretensiones y nuestra situación deportiva".

Política de fichajes y margen salarial tras el traspaso de Varane. "Cuando un club está en deficit ya estás marcado por la normativa de LaLiga. Vamos a ponerlo todo para hacer el equipo más competitivo posible. Creo que vamos a pasarlo bien, creo que nos vamos a sentir representados. Estamos con dos atacantes aquí y creo que vamos a disfrutar mucho".

Delantero. "Es una de las líneas a reforzar. Lo que me deja tranquilo es el trabajo que estamos haciendo. Hay cosas que van saliendo por el trabajo de los periodistas y otras que no. Vamos trabajando muy de cerca con el mister y con el cuerpo técnico. Enfocados en nuestro trabajo. Estamos conformando una plantilla competitiva. Tenemos claras las posiciones que queremos y no nos vamos a poner nerviosos porque comience la competición. Tenemos por delante muchas semanas todavía y sabemos hacia dónde queremos ir".

¿Plantilla corta? "Es un poco un cambio de paradigma en cuanto a temporadas anteriores. Será una plantilla más corta que otros años. Hay jugadores

Críticas ante la falta de inversión del Grupo Orlegi. "Cuando uno hace la cuenta de los ingresos no se fija en los costes. Puedo hablar de lo que sucede ahora. Ha habido una compra, una inversión, una estructura grande que es deficitaria en Segunda División. La normativa de LaLiga te controla y tenemos una suerte espectacuñar de tener ya más de 20.000 socios para la temporada. Nos hace pensar que la gente está ilusionada y comprorometida con el proyecto. Vemos esa ilusión en la gente y por eso haremos un. Etsamos invirtiendo en un futuro sostenible para la entdad, pero queremos traer a los mejores jugadores y tenemos a uno de los mejores técnicos o el mejor técnico de la categoría. Tenemos una operativa que está perdiendo dinero, pero trabajamos en maximizar los reursos para poner los mejores jugadores que podamos en el campo".