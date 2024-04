Dani Calvo fija el objetivo del Oviedo: "Vamos a pelear el ascenso directo con todas las de la ley"

El Real Oviedo ha regresado al trabajo este martes en El Requexón con la vista puesta en el domingo. Recibe al Mirandés en el Carlos Tartiere, a falta de ocho jornadas para el final de LaLiga Hypermotion. Los azules, tras vencer en el Martínez Valero, se encuentran en puestos de playoff de ascenso a tres puntos del ascenso directo.

Regreso de Dubasin y declaraciones de Dani Calvo

La gran novedad en la vuelta al trabajo del Oviedo ha sido el belga Jonathan Dubasin, que no pudo estar en Elche pero que se ha recuperado para regresar a la lista el domingo (14:00 horas) ante el Mirandés. Antes de la sesión, Dani Calvo ha atendido a los medios de comunicación.

La victoria más importante de la temporada. "Todas las victorias valen lo mismo, pero a las alturas de temporada que estamos y el rival que era es un golpe encima de la mesa. Les ganamos el goalaverage, es un triunfo súper importante".

Inicio con sufrimiento en el Martínez Valero. "El Elche es un equipo que entre áreas tiene jugadores muy dinámicos y difíciles de parar. Llegaron muy fácil a zonas de centro, pero en las áreas estuvimos más determinantes que ellos".

Diez últimas jornadas. "Estamos muy contentos por las dos últimas victorias. Se nos tiene que tomar muy en serio porque llevamos una dinámica muy positiva, hacia arriba. Tenemos mucha esperanza, muchas ganas y mucha ilusión. Tenemos una oportunidad única".

Objetivo: ascenso directo. "De nada vale echar cuentas. Hemos llegado hasta aquí porméritos propios, pero tenemos un deficit considerable. Hemos tenido la suerte que la competición está muy comprimida y por eso estamos más cerca. Queremos el ascenso directo porque lo dice la clasificación. Estamos a tres puntos y quedan 24 por jugar, lo vamos a pelear con todas las de la ley".

Peor contra los equipos de abajo. "Hemos perdido ocasiones importantes, en una temporada larga como esta pasa de todo. Viene un tramo decisivo y queremos estar todos súper conectados. Hay jugadores que no han jugado mucho y ahora puede ser claves".

Importancia del Tartiere. "Leí una frase de Anquela que decía que el Tartiere se comía a los rivales. El ascenso directo pasa por ganar todo en casa".

Propuesta diferente en Elche. "El partido del Elche fue diferente a lo que veníamos haciendo con Carrión. Con otros entrenadores sí lo hacíamos, es un registro que tenemos y lo hemos demostrado. No es ni mejor ni peor, al final ganamos que es lo importante. Es positivo tener diferentes registros".

Clave para el ascenso. "La experiencia me dice que hay que tener calma. Los equipos que se ponen nerviosos al final caen. Hemos llegado aquí por méritos propios y tenemos que seguir en esta línea".

¿Mejor enfrentarse a equipos de arriba o de abajo? "Todos se juegan mucho. El Mirandés viene de una derrota difícil, pero jugamos en casa y si queremos subir a Primera tenemos que ganar este tipo de partidos".

Qué Mirandés espera el Oviedo. "No lo sé, la verdad. Al entrenador lo conozco, pero la situación que tienen es complicada. No sé si tratarán de esperar y contraatacar o serán más atrevidos, pero los importantes somos nosotros".

Portería a cero en Elche. "Llevábamos muchos partidos encajando y era importante la portería a cero en un partido tan importante".

Seguridad que da Leo Román. "La misma sensación que tenéis vosotros la tengo yo. Es un portero súper completo, tiene muchísimo futuro y es una suerte tenerlo con nosotros".

Cambio de Carrión en Elche. "Hubo que tocar el centro del campo, que tenían superioridad numérica. Son físicamente más rápidos que nosotros y lo que queríamos era que sus centrales tuvieran balón porque ahí no nos hicieron daño".

Jugar a las 14:00 horas. "No me gusta mucho por desayunar a mediodía. Me gusta más jugar con focos en el Tartiere, pero es lo que hay".

ESCUCHA AQUÍ LAS DECLARACIONES DE DANI CALVO