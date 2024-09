Cote y el reencuentro con Hassan en el derbi: "Que le vaya mal futbolísticamente en el Oviedo, pero como persona le deseo lo mejor"

José Ángel Valdés 'Cote' compareció ante los medios de comunicación en la Escuela de Fútbol de Mareo, en el día de su 35º cumpleaños, a dos días para el derbi asturiano.

Derbi. "Partido importantísimo para el club, para nosotros y para la afición. Estamos mentalizados. Desde dentro tiene que ser con normalidad sabiendo que jugamos contra el Oviedo, que es un derbi y tenemos que dar el máximo para ganar. Tenemos la capacidad y el equipo adecuado para poder vencer".

Partido de detalles. "Casi todos los derbis son así. Al principio espero que salgamos con la intensidad adecuada para que ellos se sientan incómodos desde el primer minuto y así meter a la gente con nosotros. También es importante controlar las emociones, los impulsos. Hay que controlar todo eso y tenemos la capacidad para ello. Estamos trabajando cosas futbolísticamente que creo nos va a venir bien".

Favorito. "Es un derbi, no hay favoritos. Ellos son un gran equipo y se reforzaron muy bien, pero creo también que nosotros también tenemos un gran equipo. En Segunda está todo muy igualado y este equipo ya demostró el año pasado lo que es capaz de hacer. El objetivo es ganarles y espero que podamos disfrutar de una victoria el sábado".

Llega pronto el derbi. "Seguro que influye. Son cambios y todo cambio necesita su tiempo. Como jugadores, nosotros nos tenemos que adaptar y saber lo que es un derbi. Saber que tenemos que dar todo lo que tengamos dentro y seguro que estaremos más cerca de conseguir la victoria. Tenemos la capacidad, algo muy importante que es la afición y seguro que vamos a conseguir la victoria".

Acción soñada. "No soñe nada (risas). Lo ideal para mí sería hacer un gran partido como equipo, que es lo importante en un juego como el fútbol. Seguro que si hacemos eso tendremos más opciones de ganar que el rival".

Cómo se gestiona la carga emocional. "Cada uno lo gestiona a su manera. Yo vivo casi todos los partidos igual y es mi nivel de concentración y juego cada partido como si fuera el último. Sé donde tengo mi límite y no voy a hacer nada que pueda perjudicar al equipo. Controlar esas jugadas es una forma de marcar la diferencia".

Hassan. "Hacía años que no sucedía esto, pero sucedió. Con Hassan, ante todo compañerismo. Soy persona y pongo en valor eso. Tengo buena relación con él y no voy a hacer nada malo como pueda pensar mucha gente. Me limito a respetarle, aquí hizo una buena labor y le entendimos. Quiero que le vaya mal futbolísticamente porque está en el Oviedo, pero como persona le deseo lo mejor porque se portó muy bien conmigo y yo con él creo que también".

Mensaje a la afición. "No puedo mandar más mensajes a esta afición, no hace falta. Siempre están, en las buenas y en las malas que es lo difícil. Siempre nos apoyan y creo que es fundamental para nosotros, ellos lo saben, saben que son importantes y el sábado seguro que nos van a dar ese empujón que nos haga ganar como sucedió en el último derbi. Ojalá sea así".